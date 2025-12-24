24 de diciembre de 2025
Durante 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero

Parque General San Martín: corte de tránsito durante la fiestas

Se restringirá la circulación de vehículos en el llamado Núcleo Histórico y en el Cerro de la Gloria del Parque General San Martín durante estas fiestas.

Parque General San Martín cerrado durante las Fiestas.

“Estas medidas se adoptan para garantizar la seguridad, la protección del patrimonio y el adecuado funcionamiento del Parque Histórico General San Martín durante las festividades de Navidad y Año Nuevo”, afirmó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Durante el 24, 25, y 31 de diciembre, además del 1 de enero, quedará prohibido el acceso de vehículos particulares en las zonas de mayor concurrencia del parque, como el Perilago, el Rosedal y la Fuente de los Continentes, en los siguientes horarios:

Horarios de cierre en el Parque General San Martín

  • Desde las 20 del martes 24 hasta las 20 del miércoles 25.
  • Desde las 20 del martes 31 hasta las 20 del miércoles 1 de enero de 2025.

Los cortes afectarán estas calles del Parque General San Martín

  • Paseo Los Plátanos y Paseo Agrimensor Barrera
  • Paseo Camino de la Virgen y Paseo Los Plátanos
  • Paseo Las Palmeras y Paseo Las Pichardas

Además, desde las 15.00 horas de los días 24 y 31 de diciembre, y durante la totalidad de los días 31 de diciembre y 1 de enero, quedará cerrado el tránsito vehicular en el Cerro de la Gloria, permitiendo únicamente el ascenso y descenso peatonal a través de la senda habilitada a tal fin.

En línea con las medidas tomadas por la autoridad, la Unidad de Servicio del Cerro “La Arboleda” permanecerá cerrada durante el mismo lapso.

Para asegurar el cumplimiento de la medida, habrá guardias de seguridad y protección que velará por el patrimonio cultural, paisajístico, faunístico y forestal; la seguridad de trabajadores y visitantes y la atención de urgencias y servicios esenciales.

“Estas medidas buscan preservar el espíritu festivo y garantizar la seguridad de las familias y amigos que eligen el parque como lugar de encuentro en estas fechas tan especiales”, agregó Haudet. “Agradecemos la colaboración de todos los visitantes para respetar las normativas y disfrutar de un ambiente seguro y agradable”, finalizó.

