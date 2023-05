Para triunfar afuera: cómo se dice "hola" en inglés de distintas formas.

Muchas personas toman la decisión de vacacionar o de mudarse a otro país. La primera barrera que aparece es la idiomática y es por eso que siempre es una buena idea familiarizarse con las distintas maneras de expresarse fuera de casa. No hay conversación que no arranque con un saludo y de allí la importancia de pronunciarlo bien de acuerdo al país en el que te encuentres. A continuación las distintas maneras de decir "hola" en inglés .

How are you doing? = “¿Cómo te va?”, es la manera formal

Howdy = Es una abreviatura de How are you doing? Es comúnmente usado al sur de U.S.A., especialmente en Texas.

What´s happening? = Esta es una forma inusual de decir hola en inglés. Es una forma de preguntar “¿Qué está sucediendo?”.

How goes it = Significa “¿Cómo te va?”, no es muy formal. Lo puedes usar con amigos del trabajo o conocidos.

What´s up = Una manera aún más informal de decir “¿Cómo te va?”.

How ya doin´ = “¿Cómo estás?”

Sup = Es una contracción de What´s up.

What up = “¿Cómo te va?”, a diferencia de What´s up se dice con una entonación más fuerte y más rápida.

Hi = Es una de las maneras más usadas para saludar en inglés. Es algo casual y siempre la podés usar, a menos que te estés dirigiendo a alguien a quien le debas de hablar con mucho respeto.

Hi there = Es una variación de Hi, normalmente lo usás con una persona que te gusta o tenés un vínculo muy cercano.

Hiya = Igual que Hi, aunque es más como decir aquí “buenas” (la contracción de buenas tardes). Es usado en Londres.

Hello = Esta es la forma más básica de decir hola en inglés.

Hey = Es igual que Hi, por su entonación también se puede usar como una manera casual de pedirle a alguien que te preste atención.

hello.jpg Existen distintas formas de decir "hola" en inglés.

Good day = “Buen día”, es recomendado para saludar cuando llegás a un lugar como la oficina o tu salón de clases.

Good Morning = “Buenos días”, lo usás por las mañanas.

Good Afternoon = “Buenas tardes”, lo usás por la tarde.

High Five = “Dame esos cinco”

How are you? = “¿Cómo estás?”, comúnmente va seguido de un Hi, es una de esas preguntas que no siempre es necesario responder.

Fuente / englishlive.ef.com