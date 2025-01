No obstante, CAMMESA prevé que, durante las próximas jornadas habrá una demanda extrema de energía eléctrica en todo el país debido a las altas temperaturas, por lo que la entidad provincial reitera a la comunidad la importancia de realizar un uso eficiente y racional de la energía y del agua dado que, en gran parte, este servicio también funciona con la red eléctrica, y las olas de calor incrementan significativamente el consumo.

Para la tranquilidad de los usuarios, desde el EPRE aclararon que implementar estas medidas no implica resignar confort sino evitar consumos innecesarios.

Electricidad consumo aire acondicionado calor - 332235 Ola de calor en Mendoza: cómo evitar consumos innecesarios de energía eléctrica

Recomendaciones para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica

Aire Acondicionado

Configurar la temperatura entre 24 y 26 grados , ideal para cualquier ambiente. Cada grado por debajo de este rango aumenta el consumo entre un 5 % y un 8 %.

, ideal para cualquier ambiente. Cada grado por debajo de este rango aumenta el consumo entre un 5 % y un 8 %. Apagar el equipo una vez que el ambiente esté refrigerado.

el equipo una vez que el ambiente esté refrigerado. Evitar usar varios aires acondicionados simultáneamente en el hogar.

Mantener los filtros limpios para garantizar su eficiencia.

Heladera y Freezer

Verificar que los burletes de las puertas estén en buen estado para evitar fugas de frío.

Abrir las puertas solo cuando sea necesario y por el menor tiempo posible.

No introducir alimentos calientes en su interior.

Televisores y Equipos Electrónicos

Apagar los dispositivos cuando no se usen ; mantenerlos encendidos sin necesidad aumenta el consumo y reduce su vida útil.

; mantenerlos encendidos sin necesidad aumenta el consumo y reduce su vida útil. Desconectarlos completamente , ya que en “stand by” (modo de espera) pueden consumir entre un 5% y un 15 % del total energético del hogar.

Cargadores de Celulares

Desenchufar los cargadores una vez finalizada la carga para evitar consumos innecesarios y proteger la batería.

Iluminación

Optar por lámparas LED , que consumen un 45 % menos de energía que las de bajo consumo y tienen mayor durabilidad.

, que consumen un 45 % menos de energía que las de bajo consumo y tienen mayor durabilidad. Apagar las luces en habitaciones desocupadas.

Consumo electrico foco electricidad tarifas Ola de calor en Mendoza: cómo evitar consumos innecesarios de energía eléctrica

Plancha y Lavarropas

Utilizar estos electrodomésticos en horarios de baja demanda , especialmente por la mañana.

, especialmente por la mañana. Evitar su uso simultáneo con otros equipos de alto consumo, como bombas de agua, en los momentos de mayor temperatura.

Un uso correcto y responsable de la energía no solo beneficia la economía del hogar, sino que también contribuye al cuidado del ambiente y al mantenimiento de las infraestructuras eléctricas.

Ola de calor en Mendoza: las recomendaciones de la Cruz Roja Argentina

Según comunicó el SMN, para este martes rigen alertas en toda la provincia por temperaturas extremas. Precisamente, la alerta de nivel amarillo cubre toda la región Sur, Valle de Uco, Las Heras y Luján de Cuyo, mientras que en la región Este la advertencia es naranja. En este marco, desde la Cruz Roja recomiendan a la población hidratarse y seguir una serie de cuidados generales para evitar un golpe de calor.

Qué es un golpe de calor y cuándo se produce:

Un golpe de calor es una afección médica que se produce cuando el cuerpo no puede enfriarse adecuadamente. Cuando las condiciones ambientales son extremadamente calientes y húmedas, el cuerpo puede tener dificultades para liberar calor y esto puede causar un aumento de la temperatura interna del cuerpo.

Esta afección se produce por una exposición prolongada al sol, lo que provoca que el cuerpo pierda el agua y las sales esenciales que permiten su buen funcionamiento. También puede producirse por hacer ejercicio en ambientes calurosos o con poca ventilación.

Signos y síntomas de un golpe de calor

Los síntomas de un golpe de calor, además de sudoración excesiva y mareos, pueden incluir:

Piel enrojecida, caliente y seca

Temperatura corporal mayor a 39°

Dolor de cabeza

Náuseas y confusión

y confusión Respiración y pulso débil

Uno de los mitos más comunes sobre el golpe de calor es que no es algo para preocuparse pero es sumamente peligroso y puede afectar la salud de una persona de manera grave si no se trabaja la prevención o no se reconoce a tiempo. Debemos ser atendido de forma inmediata.

Cómo sobrellevar el verano y las temperaturas sofocantes en Argentina

El verano es una temporada para vacacionar, disfrutar al aire libre y relajarse pero esto no se debe descuidar nuestro bienestar. Asimismo, desde Cruz Roja Argentina señalan que el calor es uno de los principales factores que aqueja a la población, por lo que compartieron tips para poder sobrellevar el período estival de la mejor forma:

¡ Hidratarse ! Mantener la hidratación tomando entre seis y ocho vasos de agua por día.

! Mantener la hidratación tomando entre seis y ocho vasos de agua por día. Evitar consumir bebidas alcohólicas y/o con alto contenido de azúcar.

consumir y/o con alto contenido de azúcar. Evitar la exposición solar entre las 10 y 16 hs así como también reducir la realización de actividad física. Es importante también prestar atención a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

solar entre las 10 y 16 hs así como también reducir la realización de actividad física. Es importante también prestar atención a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Receta de rehidratación oral: - Media cucharadita de sal - Seis cucharaditas de azúcar - Un litro de agua potable

Permanecer en lugares ventilados y/o acondicionados.

y/o acondicionados. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero y anteojos oscuros.

Además, se recuerda aplicar protector solar y repelente de insectos cada vez que haya exposición al sol o al aire libre.

Números de emergencia:

100 Bomberos

103 Defensa Civil

107 Emergencias médicas

911 Policía

Te puede interesar: Cómo evitar que tu mascota sufra un golpe de calor por las altas temperaturas