"No tenemos ninguna oferta oficial": la respuesta de los residentes del Hospital Garrahan

La residente del Hospital Garrahan Azul Santana cuestionó el anuncio de esta mañana que realizó el centro pediátrico a través de sus redes sociales al sostener que no configura una canal oficial y tras plantear que los residentes no recibieron "ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder” .

“A nosotros no nos llegó ningún comunicado oficial. Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X, que está en la red del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación ”, remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, insistió: “El mensaje que aparece no está firmado por nadie, no me parece un canal oficial. Por el momento no tenemos ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder”.