Mendoza recibió a los autos más tecnológicos de BYD: U8 anfibio y U9 de récord mundial

El concesionario BYD Yacopini presentó en Mendoza los nuevos YangWang U8 y U9 , dos modelos que elevan el estándar de la electromovilidad global. Con tecnología extrema y diseño innovador, la marca china mostró el futuro de la movilidad eléctrica e híbrida enchufable en un evento que despertó gran expectativa local.

Sin ruido ni contaminación: así es la nueva YangWang U9 de BYD.

La presentación tuvo lugar en Territorio Yacopini de Godoy Cruz , donde el equipo de BYD adelantó que los modelos YangWang representan la punta de lanza tecnológica de la compañía.

El público mendocino podrá presenciar la exposición que tendrá lugar desde este miércoles 17 hasta el viernes 19 de junio en BYD Yacopini (Av. San Martín Sur 719, Godoy Cruz) de 18 a 20. Posteriormente en el Parque General San Martín, en la Rotonda del Rosedal, el sábado 20 y domingo 21 de junio de 10 a 17.

Innovación sin límites: cómo son los YangWang U8 y U9

Sitio Andino estuvo presente en el acto de presentación y pudo conversar con Sergio Montanaro, gerente general de BYD y Yacopini, quién destacó la importancia de acercar esta tecnología a la provincia: “Es muy importante para nosotros poder tener tecnología de punta en Mendoza para mostrarla a todos los mendocinos. Los modelos U8 y U9 concentran desarrollos únicos a nivel mundial ”.

Yacopini - YangWang U8 y U9 - 16.JUNIO.2026 (3) La U8 ofrece resistencia al agua y un desplazamiento en su propio eje. Foto: Daniel Cano

Es el auto que rompió el récord de velocidad con 496 km/h. Es el auto que rompió el récord de velocidad con 496 km/h.

El ejecutivo explicó que el YangWang U8 se diferencia por su capacidad anfibia, una de sus características más llamativas. “Es un vehículo que puede ingresar al agua y seguir funcionando. Esto demuestra no solo su innovación, sino también la seguridad de su sistema eléctrico y su batería, que no se ve afectada incluso en condiciones extremas”, señaló.

A esto se suma su capacidad de giro sobre su propio eje gracias a sus cuatro motores eléctricos, además de una suspensión avanzada que le permite continuar circulando incluso ante la pérdida de una rueda. El U8 es un híbrido enchufable con hasta 180 km de autonomía eléctrica y una autonomía total cercana a los 1000 km, con aceleración de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos.

Yacopini - YangWang U8 y U9 - 16.JUNIO.2026 (5) La camioneta tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos. Foto: Daniel Cano

En cuanto al YangWang U9, Montanaro lo definió como uno de los autos eléctricos deportivos más avanzados del mundo. “Es el auto que rompió el récord de velocidad con 496 km/h. Esto es posible gracias a su arquitectura de 1200 voltios y una potencia que alcanza los 3000 caballos ”, explicó.

Los modelos U8 y U9 concentran desarrollos únicos a nivel mundial. Los modelos U8 y U9 concentran desarrollos únicos a nivel mundial.

El modelo incorpora además un sistema de suspensión inteligente que le permite realizar movimientos inusuales como saltos o giros controlados, una demostración de la versatilidad tecnológica de la plataforma.

Yacopini - YangWang U8 y U9 - 16.JUNIO.2026 (2) Un auto único en su tipo: rompe el récord de velocidad con 496 km/h. Foto: Daniel Cano

Montanaro también remarcó el salto tecnológico que representa la marca al incorporar baterías de nueva generación, como la Blade 2.0, que mejoran la seguridad y permiten cargas del 20% al 80% en apenas cinco minutos con supercargadores. “Esto marca hacia dónde va la industria: vehículos eléctricos e híbridos enchufables cada vez más eficientes y rápidos de cargar ”, afirmó.

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La visión de Territorio Yacopini

Por su parte, Adrián Yacopini, CEO y presidente de Territorio Yacopini, destacó el impacto de la llegada de estos modelos al mercado local: “Estamos presentando el U8 y el U9, el auto más rápido del mundo. Es una tecnología que sorprende y que va a marcar tendencia ”.

Así también subrayó el crecimiento de la electromovilidad: “Cada vez nos sorprende más esta marca. La energía eléctrica llegó para quedarse y ya es parte del presente del mercado automotor ”.

Yacopini - YangWang U8 y U9 - 16.JUNIO.2026 (4) BYD Yacopini se afianza más en Mendoza con el boom de los vehículos chinos. Foto: Daniel Cano

También remarcó la amplitud de la oferta de BYD, con un portfolio que va desde vehículos accesibles hasta modelos de alta gama. “Es una marca con un line up muy completo y en constante expansión ”, señaló.

La energía eléctrica llegó para quedarse y ya es parte del presente del mercado automotor. La energía eléctrica llegó para quedarse y ya es parte del presente del mercado automotor.

Finalmente, destacó la respuesta del público mendocino: “ La recepción ha sido muy positiva. La gente se está adaptando a los autos eléctricos, que ya no son el futuro sino el presente ”.