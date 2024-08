Medicina prepaga: cerca del 50% dejó de pagarlas o bajó su plan

A finales de mayo, el Gobierno nacional y los representantes de las prepagas establecieron un acuerdo en el que se solicitó a las empresas de medicina prepaga que devolvieran lo cobrado por encima de la inflación. Aunque en muchos casos eso aún no sucede, el "arreglo" logró que el sector quedara desregularizado.

Frente a estas subas, una importante cantidad de mendocinos decidieron cambiar a un plan menor y otros, por el contrario dieron de baja el servicio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PiermariniRena/status/1819717269447954603&partner=&hide_thread=false 500 lucas alquiler y expensas, 120 lucas luz y gas, 200 lucas prepaga, 100 lucas seguro. Como hace la gente que cobra 500 lucas? increíble el desastre que esta haciendo este gobierno — Rena Piermarini (@PiermariniRena) August 3, 2024

En diálogo con Sitio Andino, un asesor de una prepaga con más de 13 años de experiencia en el sector explicó que en los últimos meses "hubo aproximadamente un 50% de bajas".

"Desde enero en adelante, calculamos que al menos la mitad, un 50%, dejó de tener prepaga. Observamos que las familias no han dejado de pagar las escuelas privadas, por ejemplo, pero priorizan comprar los alimentos. La prepaga es lo que generalmente recortan y es grave", sostuvo un empleado de una reconocida prepaga.

También puede interesarte leer: Medicina prepaga: en el mes de agosto, las empresas vuelven a aumentar sus cuotas

A su vez, muchos mendocinos decidieron disminuir sus planes y mutarlos hacia algunos más económicos. "Antes los que tenían un plan 3000, pasaron a un plan 1000, o incluso al Plan Médico Obligatorio que lo único que cubre es alguna internación, muy poco".

Para el trabajador de la prepaga, se está produciendo algo muy negativo: algunas empresas "suben las cuotas de las personas", con la finalidad de ir eliminándolas.

"Trabajo en una prepaga pero eso me parece terrible. Gente mayor, personas con discapacidad o enfermedades preexistentes tienen que irse porque las cuotas no paran de aumentar. En donde trabajo han llegado casos de personas mayores que ya no podían pagar un millón de pesos de una de las prepagas más reconocidas del país y buscan una alternativa más económica. Esas empresas se van quedando con gente joven o sin enfermedades", contó.

obra social privada, prepaga, coronavirus mendoza, covid 19 - 431207 Tras readecuar cuotas, las empresas de medicina prepaga deben presentar su propuesta de reintegro a la Justicia Foto: Cristian Lozano

"Las personas con enfermedades preexistentes tienen problemas cuando salen a buscar otra empresa de medicina prepaga y no los reciben justamente por su condición de salud. Así, lo único que les queda es renunciar a la empresa o sostener los aumentos de cuota".

En términos generales, considera que, al estar desreguladas las prepagas, no existe "esa competitividad entre las empresas" que el gobierno nacional planteaba, "porque suben las cuotas y mucha gente queda atrapada".

"Vemos que esta situación lo único que hace es aumentar la presión en el sistema de salud público, porque lo que no cubre la prepaga, lo atiende el hospital público", destacó.

¿Cuánto cuesta tener medicina prepaga?

Según el sitio web ElegiMejor, que reúne detalles de la oferta de los prestadores de salud en el país, en la provincia de Mendoza el plan más económico comienza en los $60 mil pesos. Se trata de un plan individual para una persona de 30 años.

Sin embargo, el mejor costo/ beneficio lo sostiene un plan de $93 mil.

Prepagas.png

Sin embargo, si se trata de un plan individual para una persona de 55 años, los valores parten desde $120 y pueden llegar hasta los $769 en el plan con mayores servicios.

Por su parte, si se busca un plan para dos personas de 40 años, los mismos comienzan desde los $138 mil (más económicos) hasta $1.256.530, el más costoso.

El mismo plan de salud, pero para una pareja de 60 años, comienza en los 272 mil pesos.

prepaga 2.jpg

Finalmente, un plan para una familia tipo (una pareja de aproximadamente 40 años y dos niños), los mismos comienzan en los $158 mil y pueden llegar hasta el millón y medio de pesos.

prepaga 3.png

También puede interesarte leer: Como en Mendoza, la Nación también quiere cobrarle la atención sanitaria a los extranjeros