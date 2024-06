Mascotas: ¿qué es la adopción responsable y por qué es tan importante? 

Adoptar una mascota es un acto de amor y compromiso que implica una serie de responsabilidades . Es fundamental entender que al darle un hogar a un animal, asumimos el papel de protector, asegurando su bienestar a lo largo de su vida. Sin embargo muchas veces la familia, o persona adoptante, se ve envuelta en situaciones que no puede manejar.

Si bien la llegada de un gato o perro a una casa generalmente sucede de forma impredecible, eso no quita que la adopción se haga de forma responsable. Esto quiere decir que conviene saber, cuanto antes, cuáles son los cambios en la dinámica de la casa que deben hacerse para poder darle un hogar sano y feliz al nuevo miembro de la familia.

La adopción responsable no es solo satisfacer las necesidades básicas del animal, sino que también ser responsable de su esparcimiento y socialización, y de todos lo relativo a tu nuevo compañero de cuatro patas.

En caso que exista la posibilidad de pensar previamente acerca de si adoptar o no una mascota, el primer paso es investigar sobre las diferentes razas y tipos de mascotas. Considerar el espacio disponible en el hogar, el nivel de actividad y el tiempo que se puede dedicar a su cuidado es esencial. No todas las mascotas se adaptan a todos los estilos de vida, por lo que elegir la adecuada es crucial para una convivencia armoniosa. Y en caso que la mascota llegue de pronto a la familia, conviene evaluar a conciencia si se puede o no alojar a un nuevo miembro. En caso negativo, este paso previo allanará el camino para encontrar a un futuro tutor.