Marcha 25N en Mendoza: "Seguimos luchando por las que ya no están"

“Llegamos a este 25N con otro femicidio (se refiere al asesinato de Eliana Pachecho de La Plata). Las cifras son de nuevo terribles: un femicidio y un transfemicidio cada 24 horas, así que llegamos conmovidas, sabiendo que después de que una chica se toma un remis y no aparece en su casa llegamos con esa sensación de que nada de lo que hacemos está bien. Necesitamos un Estado presente. Un Estado provincial presente, un Estado Nacional que active también a través de ese Ministerio de las Mujeres que hace cosas, pero que todavía sentimos que no estamos llegando a ningún lado”, señaló.

Al mismo tiempo, la activista se refirió a la necesidad de contar con una Justicia con perspectiva de género. En este sentido remarcó:

“En este momento nuestras consignas son: reforma transfeminista ya, porque necesitamos una reforma de la Corte, necesitamos que haya perspectiva de género en los fallos de la Corte, necesitamos que haya una Justicia presente para las mujeres. Necesitamos también un presupuesto acorde, necesitamos un gobierno provincial que destine dinero a la vida de las mujeres, porque en realidad el dinero que no se destina termina traduciéndose en mujeres muertas porque no pueden irse de sus casas, porque no tienen las necesidades básicas cubiertas, no pueden salir del círculo de la violencia y sobre todo, de la violencia económica.

Nosotras sentimos que con un Estado presente quizás demos un paso adelante. Todavía estamos estancadas en donde siempre. Seguimos otro 25N en el mismo lugar que estamos siempre: luchando por las que ya no están. Nosotras sentimos que con un Estado presente quizás demos un paso adelante. Todavía estamos estancadas en donde siempre. Seguimos otro 25N en el mismo lugar que estamos siempre: luchando por las que ya no están.

"Somos una red, somos contagio"

Este nuevo 25N volvió a congregar en las calles a miles de mujeres para reclamar el cese de la violencia machista, tanto en Mendoza como en el resto del país, replicando la fuerza colectiva del feminismo en cada rincón. Y si bien los reclamos y las demandas aún no han logrado revertir la situación, en cada marcha la solidaridad se replica.

Consultada sobre la situación actual de las agrupaciones y colectivos feministas, Rossini reflexionó:

“Cada vez que vengo y caminamos las calles con las compañeras, o cuando hablamos con las compañeras que están en los barrios, porque sabemos que todas las organizaciones que están acá son compañeras que están en los barrios con otras mujeres, yo siento que estamos más unidas que nunca y que estamos pasando por un gran momento como colectivas agrupadas; ni siquiera como colectivas partidarias. Que nos brindamos apoyo, que nos brindamos una mano, que caminamos los barrios, que paramos la olla. Hay muchas mujeres hoy acá que llevan adelante merenderos, que están con todos los niños de un barrio en la casa de alguna mujer y son mujeres que están alimentando hijos de otra madre. La solidaridad femenina, la red es siempre muy grande.

Yo siento que después de ese 8M, o ese 3J de Chiara Páez, creo que las mujeres hemos aprendido que nos salvamos entre nosotras. Cuando sentís que el Estado no te da ayuda, cuando sentís que no hay una red de contención gubernamental que te ayude, sentís que la otra, la compañera, la par, es la que sí te va a dar una mano y la que sí pelea por vos. Yo creo que cada vez son más multitudinarias las marchas, entonces dejamos constancia de que también somos contagio”.

Las demandas y exigencias que se levantaron en la marcha este 25N fueron:

Reforma Judicial Transfemmista YA! Basta de impunidad.

Repudio al atentado contra la vicepresidenta. Fue un intento de feminicidio político.

Visibilización de la falta de justicia e impunidad para victimarios.

Rechazo a la Precarización Laboral y Feminización de la pobreza. Exigimos trabajos y salarios dignos.

Desburocratización del acceso a programas para víctimas.

Presupuesto Mendoza 2023: Al Gobierno Provincial de Suárez, no le importamos. Exigimos presupuesto que prevenga y accione contra la Violencia de Género. Las Tareas de Cuidado siguen influyendo en cada aspecto de nuestra vida. ¡Eso que llaman amor, es trabajo no pago! Basta de romantizar.

Exigimos que el Acceso a la Salud Mental sea efectivo para todas y todes.

Cumplimiento e implementación de: Ley Brisa, Ley26485, Ley Micaela y Ley obra sociales.

Aumentan las denuncias por violencia de género

Según un informe publicado por la periodista Florencia Rodrígez en este medio, los datos de la Dirección de Enlace Institucional (DEI) de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal (MPF), en Mendoza, arrojan que las denuncias por violencia de género han aumentado con respecto al 2021.

Alegan que se debe a la difusión de información que permite que cada vez más mujeres se animen a recurrir a la Justicia ante uno o varios episodios de violencia ya sea física, emocional, económica, psicológica y sexual, entre otras.

“Cerramos el 2021 con 9.005 denuncias, lo que representó un incremento del 39% con respecto al 2020”, comenzó a explicar la dra. Rosana Dottori, a cargo de la cargo de la DEI. Y completó: “De enero a septiembre del 2021 se hicieron 6.672 denuncias y, en ese mismo periodo pero de este 2022, ya son 7.120, lo que implica una variación del 14%”.

Cabe destacar que entre el 2018 al 2021, en Mendoza hubo 39 víctimas fatales de la violencia machista de las cuales 29 fueron víctimas directas y las 10 restantes, vinculares, es decir que su agresor ejerce la violencia y/o asesina a un pariente cercano (madre, padre, hijo, hija, hermanos/as, etc) para causarle dolor. “De las 29 víctimas directas de femicidio, el 10% había hecho la denuncia previa en las fiscalías señalando al femicida como su agresor.

Mesa Orientadora en Violencia de Género en Mendoza

Se trata de un dispositivo de atención especializada, orientación/ información en violencias contra las mujeres que atiende de lunes a viernes de 7.30 a 20hs. Se pueden aclarar todas las dudas y obtener toda la información necesaria a través de los siguientes canales:

WhatsApp (sólo para mensajes): 261 6 864 287.

Teléfono: 261 3 487 589Dirección para atención presencial: Polo Judicial Penal, Ministerio Público Fiscal | Plantamura S/N y San Felipe, 1er piso, Ciudad de Mendoza.

25N una fecha con historia de lucha

Fue en 1999 que la ONU estableció el Día el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, y la fecha hace alusión al asesinato de las hermanas dominicanas Mirabal, conocidas como “Las Mariposas”, por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un 25 de noviembre de 1960.

A partir de ahí y hasta la fecha colectivos feministas y la sociedad en general levanta la voz para denunciar el cese de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

Este 2022, ONU Mujeres ha lanzado a partir de hoy una campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género.

La campaña arroja los siguientes datos:

Más de una de cada tres mujeres sufren violencia de género durante su vida.

En 2021, casi una de cada cinco mujeres de entre 20 y 24 años se casó antes de cumplir los 18 años.

Menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda.

Por este motivo el informe de la ONU en su sitio web consigna y destaca que:

“La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más generalizada en el mundo. Su prevalencia, que se agravó como consecuencia de la pandemia de COVID-19, está aumentando aún más debido a las crisis interrelacionadas del cambio climático, el conflicto mundial y la inestabilidad económica.

En este contexto, se está produciendo una reacción violenta contra los derechos de las mujeres en todo el mundo. Los movimientos antifeministas están en aumento, los ataques contra las defensoras y activistas de los derechos humanos son más frecuentes, y la condición jurídica de los derechos de las mujeres está cada vez más amenazada en muchos países.

Las nuevas leyes regresivas exacerban la impunidad de los perpetradores de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, los Gobiernos emplean la fuerza en las manifestaciones contra la violencia de género y el femicidio, y las organizaciones por los derechos de las mujeres se ven más y más marginadas”.