Los signos que derrochan más dinero.

Los Aries se salen del propuesto porque confunden sus deseos con sus necesidades. No son capaces de ver que no necesitan ese par de zapatos nuevos; los quieren y con eso es suficiente. Y no solo con los zapatos, también ocurre con las remeras, los trajes ¡Incluso el coche! Pero cuando esto ocurre y la cuenta llega a 0, se dan cuenta de que es momento de planear y relajarse con los gastos.

Las personas de Tauro disfrutan de los buenos gustos y de una vida con comodidades, pero también se toman el tiempo para planificar sus finanzas y ver cómo actuar mes a mes. Son seres que saben disfrutar lo que ganan trabajando y también ahorrar para así tener un futuro mejor.

GÉMINIS

Los geminianos saben bien que hacer con su dinero. Si creen que es correcto invertir, no dudan en hacerlo. Tampoco al sentido contrario. Si piensan que lo mejor es ahorrar, no dudarán en guardar lo que tienen. Pero por otro lado no tendrán problema en compartir su fortuna con sus seres queridos.

CÁNCER

Los nacidos bajo el signo de Cáncer son los mejores administradores de dinero de todo el horóscopo. Nunca les hará falta nada ya que atesoran las cosas que consiguen bajo su estricto esfuerzo. Tanta es la frivolidad con la que atesoran sus logros monetarios, que llegan a ser un poco tacaños en algunos casos.

LEO

Siempre se dice que Leo quiere ser el centro de atracción y obviamente tenía que ocupar el segundo lugar en términos de gasto de dinero. No entienden que el dinero puede ahorrarse. Cuando se trata de gastar, no solo gastan en sí mismos sino que también gastan mucho en los demás. A veces, compran algo caro solo porque quieren dárselo a otros. Tienen un nivel de vida muy alto y sus hobbies también son muy caros. Se podría decir que Leo es un signo caro aunque al inicio te haga creer que es humilde, dale una pulsera de oro y el brillo de sus ojos será indescriptible, pero no hay duda que la recompensa será igual o mejor.

VIRGO

Si no sale mejor, porque así lo guarda todo. Le encanta la idea de ahorrar dinero y hacer que crezca como la multiplicación de los panes y los peces. Se siente feliz cuando es capaz de reunir una buena cantidad para invertirla. Quiere llegar al final de sus días con muchas inversiones hechas.

LIBRA

A Libra le encanta gastar y tener mucho dinero. Es ambicioso y siempre procurará, que no le falte el dinero para comprarse ropa y viajar. Le encanta salir y lucir el palmito. Como sale tanto y es muy coqueta/o, necesita mucha ropa para ir cambiando. Ropa de marca cara, la mejor. ¡No se va a poner cualquier trapillo!. Y cuando viaja va a hoteles 5 estrellas, lugares exclusivos y con gente VIP. Un libra no se mezcla con cualquiera.

ESCORPIO

Le encanta gastar dinero en cualquier cosa extravagante. Le gustan los viajes, la ropa cara, ir al mejor Gym de la ciudad, comprarse coches caros, viajar a lugares exclusivos, ir a clubs exclusivos cueste lo que cueste. Todo tiene, que ser exclusivo en la vida y no escatima en gastos.

SAGITARIO

Los Sagitario son muy optimistas, pero no siempre son realistas. Cuando se trata de presupuestos familiares, los Sagitario harán uno que no tenga nada que ver con las finanzas reales. Queriendo mejorar su capacidad de ahorrar, se marca metas, pero en general estas suelen ser muy difíciles de alcanzar. Necesita aprender a revisar sus finanzas y gastos con ojo crítico para poder hacer un balance de los mismos.

CAPRICORNIO

Los Capricornio son conocidos por su arduo trabajo y pasión y sí son unos ‘workaholic’. Trabajan muy duro para ganar dinero y no piensan en nada mientras lo gastan. Sin embargo, son regateadores desde la cabeza hasta los pies, pero ojo que si la cosa es buena y además cara, no dejan de pagar su precio. Este signo piensa solo en sí mismo, es decir, si compra algo muy costoso será para ellos. Las compras en línea han destapado un nuevo nivel de adicción a las compras.

ACUARIO

A los acuarianos les gusta mucho la perfección y lo novedoso, incluso si requiere pagar cualquier cantidad de dinero. Les gustan los aparatos electrónicos caros y que sean realmente útiles o que le den algún tipo de estatus. Apenas sale un nuevo modelo de celular al mercado ya indagan cómo adquirirlo y todos los detalles que hay alrededor, pero ojo que antes de hacer la compra de forma impulsiva analizan a detalle cómo quedará su cuenta bancaria.

PISCIS

A Piscis le encanta gastar en sí mismo. Le gusta lo caro y sofisticado y también los pequeños y simples detalles. Es muy sensible y sabe valorarlo todo, en su justa medida. Le gustan las grandes fiestas y las veladas tranquilas en su casa. Le gusta salir a buenos restaurantes, porque le gusta mucho comer. Es capaz de ir a un viaje con pocos recursos y hacerse otro a todo lujo. Pero le gusta invertir en arte, ir a conciertos, comprarse buena ropa y complementos y sobre todo, le gustan los salones de belleza y los gimnasios. Fuente: Diario Show