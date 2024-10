Los Chacayes fue distinguido por la ONU entre los 8 mejores pueblos del país.

Estar entre los ocho pueblos argentinos que participan, para nosotros es maravilloso. Va en consonancia también con el aporte que hemos hecho como Estado y con el acompañamiento del sector privado Estar entre los ocho pueblos argentinos que participan, para nosotros es maravilloso. Va en consonancia también con el aporte que hemos hecho como Estado y con el acompañamiento del sector privado

El intendente propuso "un manual de uso", con el fin de "trabajar en conjunto entre pobladores, prestadores de servicios, el Estado y ver cuáles son los beneficios que la montaña tiene para darnos, cómo podemos ir a buscar esos beneficios". Además, propuso que las campañas de concientización son necesarias "pensando en el futuro, en las nuevas generaciones. Es importante respetar los recursos, el agua, los glaciares, la fauna, la flora, el patrimonio cultural que tenemos ya que tenemos, nada más ni nada menos, que a San Martín quien es un gran valor que tenemos que potenciar".

Cajón de Arenales - Los Chacayes.jpg "Cajón de Arenales", en la Huella Turística a 12 kilómetros al oeste de la Ruta Provincial N° 89 y la Ruta Provincial N° 94. Foto: Municipalidad de Tunuyán

Andraos no solo planifica el futuro exitoso de Los Chacayes y Tunuyán, sino que, también, piensa que toda la zona puede ser potenciada: "Es una región de poder, el Valle de Uco, el trabajo entre Tunuyán y San Carlos. Este reconocimiento también nos va a incrementar a futuro, la inversión de capitales privados. Está sucediendo y por eso es fundamental estar a la altura de lo que está pasando".

Por su parte, Yanina Martinez, subsecretaria de Turismo del Ministerio del Interior, viajó a Mendoza para visitar Los Chacayes y ser parte de la entrega del certificado brindado por la ONU: "Es una alegría poder estar compartiendo con ustedes, dándole esta distinción. Como Argentina nos enorgullecemos de cada uno de los destinos a que los que hemos ido y deseo felicitar a la localidad por el enorme trabajo que realizaron para poder participar de este gran reconocimiento y, sin dudas, por mostrar y visibilizar estos atractivos turísticos que tienen, esta naturaleza, esta cultura, esta historia, esta identidad que los hace que sean únicos y que sin dudas muchos turistas tengan un interés ahora por venir a visitarnos".

El lugar hace que uno se sienta en armonía. Mirando las montañas, es como que valoro el respirar, el respirar un aire puro, es una sensación de energía y confío en que quien lo visite también le genere eso

Monumento-Retorno-a-la-Patria-Los Chacayes.jpg El monumento "Retorno a la Patria", en el Manzano Histórico.

También se refirió a la calidad humana que conoció en el lugar: "Esa transmisión tan amigable, tan afectuosa, tan serviciales. Creo que eso es lo que hace que uno quiera venir una y otra vez, así que no será la última que estaré aquí porque me he sentido muy bien, es el valor de la experiencia lo que me llevo".

Hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando. Lo que permite el turismo es que no se vayan a las grandes ciudades o conglomerados.

Con respecto a las fuentes laborales que general el turismo, dijo: "Que una familia pueda quedarse en su ciudad y vivir de la actividad turística ya sea porque tiene una cabaña, porque ofrece productos regionales, porque ofrece la gastronomía, porque hace una guía, porque tiene distintos productos para ofrecer a los turistas que se acercan, ya sea la bicicleta, recorrido en la montaña, turismo aventura o turismo de experiencias".

Laguna-del-Campanario - Los Chacayes.jpg La "Laguna del Campanario", a 14 kilómetros al sur desde la intersección de Rutas Provincial N° 89 y 94.

"Hoy el turista quiere conectarse con lo auténtico, con lo real. Vivimos en un mundo de mucha virtualidad en donde a la hora de hacer turismo lo único que quiere es tocar la tierra, sentir el aire, mirar los árboles, entonces acá tenemos todo para ofrecer y creo que es una de las actividades que va a hacer que el país salga adelante", continuó la subsecretaria de Turismo del Ministerio del Interior.

Para finalizar, se expresó sobre la política de cielos abiertos que flexibiliza el ingreso de aerolíneas extranjeras al mercado argentino, elimina restricciones tarifarias y busca agilizar los procesos administrativos en el sector aéreo: "Hay que creer en el turismo, hay que apostar en el turismo. Vamos a salir adelante a través de la política de cielos abiertos porque cuanto más compañías aéreas vengan, más beneficioso va a ser para todo el país. Somos un destino lejano, necesitamos que venga más conectividad, más vuelos para que nos visiten, para que conozcan".

Paso-de-los-Puntanos - Los Chacayes.jpg "El Paso de los Puntanos", a 3 kilómetros al oeste de la Ruta Provincial N° 89 y de la Ruta Provincial N° 94.

"Tenemos lo que se nos ocurra como atractivo natural en el país, o sea, desde selva, llanura, ríos, lagos, montaña, la Cordillera de Los Andes, turismo astrológico, turismo experiencia, turismo arqueológico. Entonces lo que hay que salir es ir a buscar a los turistas a través de una planificación estratégica que es lo que estamos haciendo con Nación", concluyó.

¿Qué se tiene en cuenta al evaluar a los destinos rurales?

Un Consejo Asesor independiente externo evaluará los pueblos teniendo en cuenta nueve ámbitos de valoración:

Recursos culturales y naturales.

Promoción y conservación de los recursos culturales.

Sostenibilidad económica.

Sostenibilidad social.

Sostenibilidad ambiental.

Desarrollo turístico e integración de la cadena de valor.

Gobernanza y priorización del turismo.

Infraestructura y conectividad.

Salud y seguridad.

Los otros siete destinos argentinos elegidos por la ONU

Los Chacayes es uno de los 8 destinos turísticos seleccionados por la ONU, los otros 7 son los siguientes: