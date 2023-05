LGBTIQ+ en Mendoza: las denuncias por discriminación y los pedidos del colectivo

“Hasta este momento, tenemos 41 denuncias ingresadas por diferentes motivos, pero de cantidad, 5 son por identidad de género y 5 por orientación sexual. Estamos hablando de los casos que nos llegan pero hay muchos que no y esta es la situación: hay personas que aún en esta época y con la lucha que llevamos adelante como colectivo y como sociedad hace años, siguen siendo víctimas de discriminación por su identidad u orientación sexual”, expuso.

Pero estos números sólo reflejan lo ocurrido en el primer cuatrimestre del año. Si volvemos la mirada hacia atrás, hay más. Herrera expuso que durante todo el 2022 se registraron en el INADI Mendoza, 108 denuncias, entre las cuales 14 fueron por identidad de género y 18 por orientación sexual. El resto corresponde a otros tipos de situaciones.

“Esto nos muestra que aún falta educación porque es por ignorancia que se ejecutan actos de discriminación. La educación para generar comprensión y empatía, todos y todas formamos parte de la misma sociedad y el respeto debe ser mutuo. El colectivo LGTBIQ+ no pide privilegios, para nada, solamente queremos igualdad de derechos y un trato digno en nuestra vida diaria”, sostuvo la titular de INADI.

Los avances y el trabajo que falta

Herrera reivindicó los derechos conseguidos a lo largo de estos últimos 20 años y señaló en qué aspectos es necesario seguir trabajando tanto desde el ámbito político como del sector de la sociedad.

“En Argentina, hemos avanzado muchísimo con respecto a la reivindicación de derechos para el colectivo LGBTIQ+. A partir del año 2010, con la Ley de Matrimonio Igualitario, luego en el 2012, la Ley de Identidad de Género. Tiempo después, llegó la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y por supuesto, la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, (a la que Mendoza no ha adherido). En la provincia, por ejemplo, no se habla de este cupo. Sostienen un discurso que asegura que este cupo laboral terminaría siendo un privilegio para nosotras las personas travesti trans, cuando, en realidad, se trata de un derecho que nunca tuvimos y por eso se planteó la necesidad de esta ley, que se aprobó y que muestra una necesidad que todavía existe: la de una vida digna.

“Entonces, en Mendoza, no hay cupo laboral travesti trans y no hay políticas públicas antidiscriminatorias con respecto al colectivo LGBTIQ+, lo cual debería existir. En principio, el colectivo no está pidiendo ser aceptado, sino comprensión y el respeto porque justamente, el respeto mutuo es necesario para vivir en armonía en una sociedad”, sumó.

Y concluyó: “Obviamente faltan muchos derechos por reivindicar, como el derecho al acceso a una vivienda, a un trato digno, a la salud libre de violencias y también a un trabajo para las compañeras del colectivo travesti trans, para que puedan ingresar a espacios o empleos formales, algo fundamental para poder mejorar la calidad de vida porque esto es algo real, todas estamos expuestas al sistema prostibulario si no hay ley de cupo laboral travesti trans. Es necesario”.

En la misma línea, José Romero, de Mirada Positiva, también se refirió a la resistencia que existe en Mendoza- no sólo políticamente sino también por parte del sector empresario- al cupo laboral trans: “Cuando dicen ‘todos queremos trabajo, por qué los travestis trans quieren un cupo, un privilegio’, la verdad es que me da mucha bronca, es una impotencia terrible porque creo que falta equidad, ese tratar de comprender aunque sea un poco lo que viven las personas trans que son marginadas desde su infancia, muchas veces el primer golpe de discriminación y no aceptación lo reciben desde su propia familia”, reflexionó.

“Me da bronca porque quienes dicen esas frases tremendas no saben lo que es atravesar esas situaciones de, por ejemplo, no tener un techo, de no poder acceder a un trabajo formal, a una vida digna. Me molesta que no puedan ponerse en ese lugar y entender que son personas que necesitan y tienen derecho a poder salir adelante a mejorar su calidad de vida ya que su esperanza de vida no supera los 35 años, 40 años. No garantizar estos derechos básicos de cualquier ser humano también es un mensaje de odio y discriminación. El acceso a la salud, a un trato con dignidad y a un trabajo formal es un derecho del que todas las personas deberíamos gozar y no está pasando”, cerró.