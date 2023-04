Ley de alquileres: cautela de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza

Es que el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza , Roberto Irrera, aseguró que la medida no ha sido comunicada a la entidad hasta el momento. La decisión de la Casa Rosada se debe al fuerte malestar que generó la normativa, la cual afectó negativamente al mercado inmobiliario desde el año 2020, con incrementos muy fuertes para los inquilinos .

"Es un tema tan sensible que no queremos generar expectativas que terminen siendo erróneas", advirtió Roberto Irrera en diálogo con Radio Andina (90.1).

Si bien admitió que "es algo de lo que se venía hablando hace mucho tiempo", aún no se notifica oficialmente la suspensión de la misma. "Se hicieron muchas reuniones en el sector legislativo para una modificación, no la eliminación. Lo que pensábamos era que volver a los 24 meses y al ajuste semestral", explicó.

Además, Irrera opinó que "objetivamente la fórmula no es mala si lo miramos para un país que no tiene inflación, lo mismo que los créditos UVA, pero no para un país con el 100% anual. El grave problema es la inflación", destacó.

Para tomar magnitud de esto que plantea, ejemplificó: "El que celebró un contrato en abril del 2022 hoy le toca un ajuste del 92.59%".

Escuchá la entrevista completa: