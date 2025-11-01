1 de noviembre de 2025
Ejemplo de superación

La vida después de un trasplante: Tomás Alzamora, el mendocino que llegó a la cima mundial

Historia de vida del joven que hace 12 años recibió un trasplante de riñón donado por su padre, un hecho que redefinió su existencia personal y deportiva.

La vida después de un trasplante: Tomás Alzamora, el mendocino que llegó a la cima mundial.

La vida después de un trasplante: Tomás Alzamora, el mendocino que llegó a la cima mundial.

 Por Natalia Mantineo

Hace doce años, la vida de Tomás Alzamora, un mendocino apasionado por el deporte, dio un giro que, lejos de detenerlo, lo impulsó a una nueva etapa de esfuerzo y dedicación. En 2013, el joven recibió un trasplante de riñón donado por su padre, una situación que marcó su historia de vida.

El hecho se convirtió en un motor de resiliencia que en la actualidad lo lleva a cosechar triunfos a nivel mundial y a ser un testimonio de esperanza.

tomás alzamora 7
La historia de vida de Tomás Alzamora, tras un trasplante de riñón, donado por su padre.

La historia de vida de Tomás Alzamora, tras un trasplante de riñón, donado por su padre.

La vida después de un trasplante: el deporte como motor de vida

"Lejos de ser un obstáculo, este acontecimiento se transformó en un motor de resiliencia", afirmó a Sitio Andino, Tomás. El deporte, que lo acompaña desde su infancia, se ha convertido en un pilar fundamental para su bienestar físico y desarrollo integral, demostrando que trasciende lo competitivo para ser una herramienta de salud, inclusión y esperanza.

El aniversario de su trasplante es, para Tomás, "una motivación más para no bajar los brazos y seguir apostando por la vida". Con el tiempo, ha tomado mucha más conciencia de la magnitud de lo ocurrido y hoy valora profundamente el regalo de su padre: "Tengo que cuidar ese órgano que me dio porque es una segunda oportunidad que tengo en la vida, por eso tengo tanta motivación en el deporte y cuido mucho mi salud."

tomas alzamora
Recibir un trasplante lo motivó a valorar aún más la vida.

Recibir un trasplante lo motivó a valorar aún más la vida.

Aunque inicialmente practicaba fútbol y tenis, y tras el trasplante le informaron que no podría realizar deportes de competición con pelotas, Tomás se inclinó por el tenis.

Con la práctica regular en el gimnasio y la dedicación, su condición física y mental mejoraron notablemente, y sus valores de salud optimizaron, permitiéndole reducir de diez a solo tres pastillas diarias (la mayoría suplementos deportivos).

De la adaptación al éxito mundial

Tras un comienzo difícil en las competencias, donde subestimó a sus rivales trasplantados, Tomás decidió en 2016 tomarse el entrenamiento "de manera seria" y los resultados comenzaron a cambiar.

Su dedicación lo ha llevado a participar en los Juegos Mundiales de Trasplantados, un evento multideportivo que reúne a atletas de más de 50 países y visibiliza la importancia de la donación de órganos y el valor de la vida.

En este marco, Tomás participó por tercera vez, demostrando que los deportistas trasplantados compiten con el mismo nivel de exigencia, esfuerzo y pasión que cualquier atleta de alto rendimiento.

tomas alzamora 6
En los últimos Juegos Mundiales de Trasplantados, Tomál se alzó con la medalla de oro en tenis.

En los últimos Juegos Mundiales de Trasplantados, Tomál se alzó con la medalla de oro en tenis.

El esfuerzo rindió sus frutos este año, cuando en el Mundial de Alemania, Tomás Alzamora obtuvo la medalla de oro en la categoría singles de tenis de mesa y el tercer puesto en dobles, junto a un amigo trasplantado de Neuquén.

Por este logro, la Legislatura de Mendoza, a iniciativa del diputado César Cattaneo, reconoció al deportista en el Salón Azul, destacando su trayectoria y ejemplo.

tomas alzamora 2
Tras su hazaña en los Juegos Mundiales de Trasplantados, fue reconocido en la Legislatura de Mendoza.

Tras su hazaña en los Juegos Mundiales de Trasplantados, fue reconocido en la Legislatura de Mendoza.

Un mensaje de vida: donar es dar una segunda oportunidad

Tras su experiencia, Tomás Alzamora considera difundir un mensaje crucial como que "la donación de órganos es fundamental". "Sería espectacular que se logre una difusión tal que este tipo de situaciones puedan conocerse más, porque muchos piensan que por ser personas trasplantadas no se pueden mover, algo que yo mismo pensaba", reflexionó.

Su recomendación es clara: "Donen órganos porque donan vida, ya que al fin y al cabo se le da una segunda oportunidad a una persona".

De cara al futuro, Tomás planea seguir entrenando y compitiendo para representar a Argentina. Además, tiene como proyecto personal documentar y difundir cómo se viven los Juegos Mundiales desde adentro, buscando dar a conocer y brindar el apoyo y reconocimiento que merecen los deportistas trasplantados.

