La inseguridad dejó de ser una "sensación": vecinos reclaman soluciones

Delia, una mujer de 70 años, dialogó con Sitio Andino y describió un acontecimiento delictivo que sufrió su persona.

“Parece que los delincuentes se han ensañado en robar todos los días y a veces varias veces en el mismo día; vivimos encerrados bajo siete llaves y con rejas hasta en el baño”, acota.

En la entrevista, Delia describe que se encontraba regando las plantas del cantero ubicado en el exterior de su casa (lugar que también tiene rejas), “estaba terminando mi faena, saque mi celular para hablar con mi sobrina, fue cuando se presentó un individuo, bien vestido, joven, muy joven, su forma de mirar me hizo sospechar". "Entonces intenté tirar el teléfono por la ventana, el celular pegó en la reja y él se metió para agarrarlo. En ningún momento solté la manguera, lo mojé de arriba abajo y le di unos cuantos manguerazos. Me golpeó, me torció la mano, me empujó con toda su rabia, caí al suelo y él se fue con mi celular”, insulta ofuscada la entrevistada.

Frente a la pregunta si llamó a la policía o si obtuvo respuesta, sintetizó: “Cuando uno llama al bendito 911, dicen ‘ya enviamos el móvil’, el cual no aparece nunca o viene después de tres horas”.

El último reclamo vecinal pidiendo seguridad lo realizaron unos vecinos del Barrio Viajantes, en el departamento de Guaymallén. En diálogo con Radio Andina contaron que los robos en esa zona son demasiado frecuentes.

“Cada tres días hay un robo, corren por los techos, tenemos cámara donde se les ve la cara a los malvivientes pero no tenemos ayuda de nadie. No sabemos cómo enfrentarnos a esta situación”, menciona una de las entrevistadas.

El último robo sucedió la noche del lunes, especifican los residentes y agregan que la persona damnificada cuenta con cámaras donde se ve al supuesto delincuente pero que no se los reciben como prueba.

“Llevamos más de 20 robos a la propiedad, entraderas, personas golpeadas y hospitalizadas”, recalcan.