Jornada recreativa en la Plaza Independencia por el Día Mundial del Síndrome de Down

En el Día Mundial del Síndrome de Down, el Festival Puente 21 se anticipó con actividades inclusivas

Desde la Plaza Independencia , por la mañana de este viernes se realizaron actividades recreativas y deportivas por el Día Mundial del Síndrome de Down . Organizado por el Municipio de Ciudad y la Escuela de Fútbol Empate Mendoza de ADOM , cientos de familias disfrutaron de un momento que busca fomentar la convivencia y el respeto .

Gonzalo Sánchez, coordinador de Empate Mendoza: "Sin voluntarios, es muy difícil seguir adelante con el proyecto"

Con juegos de pelota, en su mayoría, las actividades se realizaron al aire libre y uno de los organizadores brindó detalles sobre el encuentro: "La idea es seguir visibilizando lo que es el Síndrome de Down en este 21 de Marzo. Buscamos visibilizar no solo para seguir juntando y convocando a más personas con Síndrome de Down, sino también a voluntarios que es la parte fundamental del proyecto".