Intensificarán los controles en ríos de la Provincia durante los festejos por Año Nuevo. 

río Habrá guardias permanentes de inspectores de Náutica, Bomberos y Policía de Mendoza.

Por otro lado, y debido a la peligrosidad en los causes de agua, se controlará que no haya gente nadando en zonas que no estén habilitadas.

Recomendaciones para navegantes

Revisar los elementos de seguridad antes de zarpar

Usar los chalecos salvavidas durante toda la navegación

Respetar los horarios establecidos para la actividad

Informarse sobre el pronóstico del tiempo

Responder obligatoriamente a cualquier señal de auxilio de otros navegantes

Además, cabe recordar que está prohibido nadar en aguas abiertas de todos los embalses de la provincia. El nado solo está permitido en lugares boyados y bajo la supervisión de guardavidas. En caso de accidentes en embalses, se deberá llamar de inmediato al 911.