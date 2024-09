Insomnio: preguntas clave para autodiagnosticar tus problemas de sueño.

El insomnio no sólo se relaciona con pasar la noche despierto , por eso la Dra. Roure propone que se hagan tres preguntas para un autodiagnóstico . La primera es, ¿cómo me despierto por la mañana?. “Si amanezco con las pilas cargadas y la mente activa sin necesidad de tomar café, eso quiere decir que se ha dormido bien. En el caso que suceda lo contrario, será un indicador de que o no se ha descansado lo suficiente, o no he podido descansar bien. Hablamos de cantidad y de calidad”, explica Roure.