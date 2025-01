Insólito: lo multaron y le quitaron la moto porque la pasajera estaba borracha

Por un test de alcoholemia positivo hacia la pasajera , Ciro quedó sorprendido cuando le confirmaron que por traerla en ese estado tendría que ser multado . En ese sentido, se quejó ante las autoridades al señalar que no tenía forma de comprobar si ella bebió o no y que su responsabilidad es s0lo conducir y no hacerse cargo del usuario.

Sin embargo , a pesar de mostrar las certificaciones de trabajo ante los agentes , le dijeron: "‘ no es mi problema, estás manejando con alguien alcoholizado y la ley es la misma por más que sea o no un conocido ’”, relató Ciro ante las cámaras de TN.

Hola Gente, soy Ciro, tengo 19 años. Hace un rato tuve un problema con los controles de transito de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba trabajando como Uber moto, recogí una pasajera, le pregunté si bebió alcohol, a lo cual me respondió que no.

En cuanto a la pasajera, luego de ser demorada por las autoridades, afirmó que desconocía de esa ley que la obligaba a no subir por su estado: “Me dijeron que espere para recibir más información y nada más. No siento culpa porque no sabía y él (por el conductor) no me preguntó si yo estaba alcoholizada”, agregó.

Luego de unas horas el caso se viralizó y llegó a oídos de Ramiro Marra, referente de LLA en la Ciudad de Buenos Aires, quien considero que "esto es inaceptable" y que analiza el Código de Tránsito: “La acompañante estuvo pésima, lo llevó a cometer una falta y se desligó de toda culpa”.

Como respuesta al hecho, el referente político libertario afirmó que es necesario cambiar el Código para que : "1) La multa recaiga en el acompañante; 2) Sea agravada por poner en riesgo al conductor; 3) No se retire la moto”.

Fuente: Infobae.