Incendio en el Cerro Uritorco: "tenía miedo por mi vida y la de mi marido"

“Tenía miedo por mi vida y la de mi marido”, aseguró en diálogo con Telenoche Doce. “Una chica me dice ‘si era chiquito cómo no lo apagaste’ y no era chiquito. Ese era un fuego de bastante tiempo, no lo podía apagar yo con una campera”, declaró la mujer ante las críticas que recibió su publicación en Facebook.