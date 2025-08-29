Hoy se celebra el Día del Gamer: conocé el origen y significado de este 29 de agosto

Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego, también conocido como Día del Gamer. En esta nota te contamos el origen de esta efeméride y el significado que tiene para los fanáticos y amantes de los videojuegos.

Gamer.jpg Por qué se celebra el Día del Gamer este 29 de agosto Hoy se celebra el Día del Gamer: conocé el origen y significado de este 29 de agosto Según diversas fuentes, el Día del Gamer fue establecido en 2008 por las principales revistas especializadas en videojuegos, con el objetivo de reconocer la creciente influencia de los videojuegos en la cultura, la industria del entretenimiento y la sociedad.

El propósito de esta jornada es rendir homenaje a los videojuegos y a quienes los disfrutan, así como celebrar la creación de consolas icónicas como Nintendo, PlayStation y XBOX.

Estos dispositivos lúdicos tienen su origen en 1948, gracias al ingenio de Thomas Goldsmith y Estle Ray Man, quienes desarrollaron y patentaron un videojuego llamado “Dispositivo de Entretenimiento de Rayos Catódicos”, considerado uno de los primeros de la historia. / diainternacionalde

