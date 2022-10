Hackers pro rusos atacan las webs de aeropuertos en EE.UU.

“En este momento, vemos que Killnet está involucrando activamente a sus seguidores para que continúen con los ataques a los aeropuertos estadounidenses. En una ocasión, incluso citan un artículo reciente de la CNN. Las dos capturas de pantalla fueron tomadas en la última hora de las comunicaciones de Killnet. En general, no me sorprende la reciente racha de ciberataques de este grupo en las últimas 24 horas. Estaba claro que era sólo cuestión de tiempo que el enfoque de Killnet cambiara hacia los Estados Unidos. Aunque no utilizó técnicas sofisticadas, sus ataques DDoS de la semana pasada contra el gobierno y los sectores del transporte de EE.UU. tuvieron bastante éxito. No debería sorprendernos si vemos más ataques de Killnet esta semana” destaca Sergey Shykevich, director del Grupo de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software.