No es ningún secreto. Cualquier servicio en Internet está expuesto a problemas y fallas de seguridad , algunas más importantes que otras, pero todas ellas peligrosas para los usuarios por sus implicaciones en cuanto a privacidad, robo de datos, suplantación e incluso estafas . Quizás por ello, y porque sus equipos de ciberseguridad no llegan a todo, Google y otros gigantes disponen de programas de Bug Hunters que se encargan de detectar y reportar vulnerabilidades a cambio de una recompensa, en el caso de Google bastante suculenta.

Google: cómo ganar 10 millones de dólares

No en vano, sólo en 2022 el gigante de Mountain View repartió unos 12 millones de dólares entre los hackers éticos apuntados a su programa, mientras que en 2023 las cifras no son tan elevadas pero no se quedan demasiado lejos: el Programa de Recompensas por Vulnerabilidades (VRP) de Google repartió más de 10 millones de dólares a 632 investigadores de todo el mundo.