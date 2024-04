Francis García en el doodle de Google: ¿quién fue y por qué se le rinde tributo?

Tras el éxito de su primera película, Francis consiguió su propio programa, El Show de Francis, que se hizo popular en México y Estados Unidos. Amando cada momento bajo los reflectores, sus actuaciones incluyeron baladas con hermosos vestidos de diseño propio, deslumbrantes números de baile estilo corista de Las Vegas y divertidas personificaciones de celebridades.

El programa se desarrolló entre 1980 y 1998 y fue uno de los programas más populares dirigido por una persona trans, según reseña Google.

Francis apareció en varias películas y programas a lo largo de su carrera y fue mejor conocida por sus papeles en Los Relajadores (The Relaxed Ones), De Super Macho a Super Hembra (From Super Male to Super Female) y Desde Gayola (From Gayola).

El Carnaval de Campeche en su ciudad natal nombró a Francisco su “Reina de Reinas” en 2005, y su madre mantuvo un museo que la honró y exhibió sus elaborados trajes durante años, según publica El Comercio.

Fue una de las primeras celebridades abiertamente LGBTQ+ del país y abogó por la igualdad de derechos durante toda su vida.