Finde XXL: así atenderá el comercio durante estos días

En medio de la crisis económica que produjo una caída de las ventas minoristas (que en febrero r egistraron una caída de 25,5% interanual a precios constantes , mientras que frente a enero pasado retrocedieron 7,4% , según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa); la previa de este fin de semana largo puso a muchos comerciantes frente a la decisión de abrir o no . Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes serán días atípicos por estas minivacaciones que unen Semana Santa con el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Gerra de Malvinas. Te contamos cómo funcionará el comercio durante estos días.

Esta decisión fue tomada por el 65% de los establecimientos encuestados. Mientras que el restante 35% tuvo respuesta dispar, es decir que atenderá todo el día o bien no abrirá sus puertas.

Cómo se les deberá pagar a los empleados de comercio

El Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Mendoza, Fernando Ligorria, informó la modalidad de trabajo para los trabajadores del sector: el jueves 28, al no ser considerado feriado nacional, los empleados de comercio deben asistir a sus lugares de trabajo, ya que de no hacerlo el empleador puede descontar el día no trabajado.

El viernes 29 es feriado nacional por lo que los trabajadores del comercio no están obligados a prestar servicios. Si así lo hicieran el día se deberá abonar como doble jornada y de no asistir el empleador no podrá descontar el día.

El lunes 1 de abril, establecido como feriado nacional "puente", y el 2 de abril, los empleados de comercio podrán no asistir a sus lugares de trabajo, sin que esto implique el descuento por día no trabajado. Si la decisión del empleado es realizar sus labores esos días, el empleador deberá pagar doble jornada.