El Obispo de San Rafael sobre los dichos de Milei: "Preocupa y da mucha tristeza"

“Es preocupante y da mucha tristeza porque una persona puede estar o no de acuerdo con algún líder mundial, por su línea de pensamiento o su línea de actuación, pero Francisco no solamente es un líder mundial, también es el jefe de la Iglesia Católica y decir que el Papa es el representante del ‘maligno’ es faltarnos el respeto , no solamente a él, sino a todos los que lo tenemos por cabeza y jefe espiritual de nuestra Iglesia. Es no tener en cuenta que en el pueblo argentino la fe está muy arraigada y eso es tocar las fibras más sensibles” , expresó el Obispo.

“Por otra parte, no es una nimiedad decir vamos a romper relaciones con la Santa Sede. Me parece que la mirada es errada y también creo que esas declaraciones son fruto de la ignorancia. Y Es tristísimo que un candidato a presidir un país tenga este tipo de opiniones. Y me da una pisca de bronca porque con los cristianos, con los católicos se puede meter cualquiera y decir cualquier cosa. Ahora, no se le vaya a ocurrir meterse con otro tipo de religiones, porque entonces la cosa es más brava, pero con los católicos se nos puede pegar de cualquier manera porque como tenemos que poner otra mejilla… y poner la otra metilla no es permitirle a los demás que digan de nosotros lo que quieran porque también nosotros tenemos, como dice la primera carta de Pedro, dar razón de nuestra esperanza con delicadeza, pero en fin”, sumó Carlos María Domínguez.