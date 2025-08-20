El impacto del veto a la emergencia en discapacidad y aumento a jubilaciones en Argentina

Personas con discapacidad y jubilados en alerta tras los vetos de Milei Foto: Yemel Fil

Por Carlos Gallo







El veto de Javier Milei a las leyes que afectan a jubilados, pensionados y personas con discapacidad ha levantado una ola de críticas y preocupaciones. Esta medida ha añadido una carga adicional a una población ya vulnerable, generando un clima de descontento en todo el país.

La medida presidencial incluye la Ley de Emergencia en Discapacidad, el aumento de prestaciones para jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. La respuesta del público ha sido inmediata, con marchas organizadas donde personas con discapacidad, jubilados, organizaciones sociales y gremiales se unen para expresar su rechazo. Cada vez hay un poco más de movimiento en torno a estos temas, especialmente cuando se agravan las condiciones de vida de quienes dependen del Estado.

Ley de Emergencia en Discapacidad y Moratoria Previsional: el impacto del veto de Milei Las implicancias del veto son significativas. En primer lugar, afecta el acceso a medicamentos y tratamientos médicos para quienes dependen del PAMI. Esto no es solo un problema de política; es un problema de vidas humanas, ya que muchas personas requieren de estos servicios para sobrevivir. A lo largo de los últimos meses, se han presentado múltiples casos en los tribunales para forzar al gobierno a cumplir con las sentencias que obligan al PAMI garantizar el acceso a estos servicios.

Un aspecto crítico que se ha señalado es el ajuste fiscal que está llevando adelante el gobierno, diseñado para mostrar un superávit que en la práctica podría estar logrando a costa de sacrificar los derechos de los más desprotegidos. Este superávit es un engaño, ya que se logra recortando prestaciones esenciales para jubilados y forzando a muchos a salir a la calle para reclamar lo que es legítimamente suyo. Este enfoque es un claro beneficio para los sectores más poderosos del país, al tiempo que castiga a aquellos que dependen de un sistema de protección social.

Sin embargo, hay indicios de que el gobierno podría reconsiderar su postura. Recientemente, el vocero del gobierno, Manuel Adorni, anunció que se está evaluando un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad. Bienvenido que el gobierno nacional recapacite. Esto, también, es un claro ejemplo de que los reclamos en la calle de los sectores que se están viendo afectados impulsaron una reevaluación de parte de la administración libertaria. Solo el tiempo dirá si estas decisiones son reales o si simplemente sirven como una estrategia electoral. El análisis sobre Seguridad Social Escuchá mi columna todos los miércoles a las 11:30, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Hermoso Caos, con la conducción de Pablo Pérez Delgado y Nimsi Franciscangeli. Embed

