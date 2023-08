El duro comunicado de la Iglesia de Mendoza en el que llama a la paz social

"Las expresiones de pobreza, de marginación, de hambre, de soledad, de angustia y de miedo van creciendo", advierte y señala: "Tememos que se hagan crónicas. Los pocos esfuerzos para superar esta realidad no alcanzan. Sufren los pobres que no pueden dar de comer a sus hijos; sufren quienes ven partir a sus hijos sin futuro; sufren quienes no pueden ver coronados sus esfuerzos y empresas con la justa retribución; sufren quienes al final del camino se encuentran con las manos vacías y jubilaciones insuficientes".