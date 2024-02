Día de San Valentín: por la inflación, no hay regalos y los festejos son más simples

A su vez, un 21% remarcó aún no define lo que hará este miércoles. A su vez, un 21% remarcó aún no define lo que hará este miércoles.

"Queríamos ir a cenar y elegimos una opción más económica. Ahora vamos a un bar de tapas", explicó Sofia a este diario.

San Patricio en calle Arístides Foto: Cristian Lozano

Por su parte, Luz indicó que, si bien festejará en pareja, aún no lograron definir algo que se adapte a su presupuesto. "Cada vez es más difícil salir a comer en pareja, pero tendremos que hacer el intento. Los precios son muy altos y, si pagamos alquiler, servicios y comida, no nos queda ni para un helado".

Con poco presupuesto para gastar, Valentina aseguró que junto a su novio este año no habrá regalos.

"Nos queremos tanto y llevamos tanto tiempo juntos que decidimos no regalarnos nada porque no nos da la guita. Pero quizás salga algún plan a último momento", confesó la joven.

De la totalidad de encuestados, tan solo un 21% logró ahorrar dinero para gastarlo este 14 de febrero.

"Hace unos meses decidí que íbamos a irnos lejos por el fin de semana. Nos vamos a Tunuyán", explicó uno de los encuestados.

Día de San Valentín: pocos chocolates y peluches

Un informe realizado por la consultora argentina Focus Market puntualizó que este año, el 46% de las Pymes espera que las ventas sean inferiores (24% muy inferior), el 9% que sean iguales, y sólo el 5% que sean superiores al año anterior.

De hecho, la prioridad de gasto se da en la compra de Desayunos y cenas a domicilio con un 22%. Por debajo de estas opciones económicas quedaron las experiencias de Spa o Día de Campo (18%), los restaurantes con un 15%, los bares con 12% y Flores y Plantas, 10%.

Del total de la muestra, unos 7.215 casos encuestados, el 41% reconoció que este año la situación económica impacta mucho en los vínculos de pareja, un 32% sostuvo que impacta bastante, el 14% que impacta poco, y el 13% que no impacta nada.

"Dentro de los regalos más seleccionados, el sector de servicios es el más beneficiado para esta fecha. Los aumentos interanuales promedian el 270% muy en sintonía con la inflación promedio interanual que tenemos en la variación de precios en nuestra economía", señaló el economista Damián Di Pace.

Y agregó: "En el caso del rubro regalería los incrementos superan el 300%. La situación de pérdida de poder adquisitivo de los argentinos lleva en muchos casos a considerar su nivel de gastos en relación a sus ingresos".

En concreto, el estudio destacó que los peluches, bombones y desayunos exhiben un aumento interanual de hasta el 383%.

