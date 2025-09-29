Día Mundial del Corazón: por qué se celebra este 29 de septiembre

doctor, corazón donacion, trasplante, órganos.jpg Hoy es el Día Mundial del Corazón Todo sobre el Día Mundial del Corazón Según diversas fuentes, el Día Mundial del Corazón se conmemora cada 29 de septiembre desde el año 2000. La iniciativa fue impulsada por la Federación Mundial del Corazón, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.

Este tipo de enfermedades (como los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares) constituyen la primera causa de muerte en el mundo. Se estima que provocan más de 17 millones de fallecimientos al año, y las proyecciones indican que esa cifra podría ascender a 23 millones para 2030, si no se toman medidas efectivas de prevención a nivel global.

Lo más alarmante es que una gran parte de estas muertes podría evitarse adoptando hábitos de vida más saludables: una alimentación equilibrada con bajo consumo de sal, la práctica regular de actividad física y la eliminación del tabaco son pilares fundamentales para reducir el riesgo cardiovascular.

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 29 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.