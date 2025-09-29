29 de septiembre de 2025
Día Mundial del Corazón: por qué se celebra este 29 de septiembre

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una jornada dedicada a generar conciencia sobre un problema de salud global que afecta a millones de personas. En esta nota, te contamos por qué se conmemora y qué podemos hacer al respecto.

Todo sobre el Día Mundial del Corazón

Según diversas fuentes, el Día Mundial del Corazón se conmemora cada 29 de septiembre desde el año 2000. La iniciativa fue impulsada por la Federación Mundial del Corazón, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.

Este tipo de enfermedades (como los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares) constituyen la primera causa de muerte en el mundo. Se estima que provocan más de 17 millones de fallecimientos al año, y las proyecciones indican que esa cifra podría ascender a 23 millones para 2030, si no se toman medidas efectivas de prevención a nivel global.

Lo más alarmante es que una gran parte de estas muertes podría evitarse adoptando hábitos de vida más saludables: una alimentación equilibrada con bajo consumo de sal, la práctica regular de actividad física y la eliminación del tabaco son pilares fundamentales para reducir el riesgo cardiovascular.

