Día de la Fuerza Aérea Argentina: origen y por qué se celebra hoy, 10 de agosto

Por qué se celebra el Día de la Fuerza Aérea Argentina hoy, 10 de agosto El origen de esta conmemoración se remonta al 10 de agosto de 1912, fecha en la que se creó la Escuela de Aviación Militar, el primer organismo estatal dedicado a la enseñanza del vuelo militar y al desarrollo de esta rama fundamental de las Fuerzas Armadas.

Años más tarde, en 1954, el entonces ministro de Aeronáutica, brigadier mayor Juan San Martín, propuso establecer el 10 de agosto como Día de la Fuerza Aérea Argentina. Esta iniciativa fue aprobada por el presidente de ese momento, teniente general Juan Domingo Perón, mediante el decreto N° 14.204/54.

Desde entonces, cada 10 de agosto se rinde homenaje a los hombres y mujeres que formaron parte de la historia de esta institución, así como a quienes hoy integran la fuerza aérea nacional.

¿Dónde se forman los pilotos para la Fuerza Aérea Argentina? La Escuela de Aviación Militar es la encargada de formar a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea Argentina. Quienes deseen incorporarse pueden inscribirse a través de los canales oficiales autorizados.