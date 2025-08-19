Día Internacional de la Fotografía: cómo nació y por qué se celebra cada 19 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una efeméride que no solo reconoce la actividad fotográfica y la posibilidad de registrar imágenes con fines personales, sino que también rinde homenaje al daguerrotipo, la primera técnica fotográfica creada por el inventor francés Louis Daguerre.

Día Mundial de la Fotografía: cuál es su origen El 19 de agosto de 1839, el gobierno francés declaró que la fotografía había sido inventada en París. Además, adquirió el procedimiento para que cualquier persona pudiera utilizarlo libremente, sin necesidad de patentes.

louis daguerre, fotografìa.jpg Louis Daguerre, inventor del daguerrotipo. Foto: web El Día Mundial de la Fotografía es una iniciativa del fotógrafo australiano Korske Ara, creador del proyecto World Photo Day, que comenzó en 2009 y se celebró por primera vez el 19 de agosto de 2010. Desde entonces, la fecha se conmemora subiendo las mejores fotos al sitio web oficial del Día Mundial de la Fotografía.

Louis Daguerre: el pionero de la fotografía Louis Daguerre (Francia, 1787-1851) fue inventor del daguerrotipo y del Diorama, además de destacado pintor y diseñador de escenarios y murales. Su método, el daguerrotipo, fue el primero en la historia capaz de capturar y fijar una imagen sobre una plancha metálica.

Gracias a su aporte, la técnica fotográfica se difundió rápidamente por todo el mundo, lo que dio inicio a una carrera de investigaciones y avances tecnológicos que marcarían la evolución de la fotografía a nivel global. Fuente: diainternacionalde

