Efemérides

Día Internacional de la Fotografía: cómo nació y por qué se celebra cada 19 de agosto

Cada 19 de agosto se recuerda el Día Internacional de la Fotografía. Conocé los detalles de la efeméride en la siguiente nota.

Día Internacional de la Fotografía: cómo nació y por qué se celebra cada 19 de agosto

Día Internacional de la Fotografía: cómo nació y por qué se celebra cada 19 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una efeméride que no solo reconoce la actividad fotográfica y la posibilidad de registrar imágenes con fines personales, sino que también rinde homenaje al daguerrotipo, la primera técnica fotográfica creada por el inventor francés Louis Daguerre.

Día Mundial de la Fotografía: cuál es su origen

El 19 de agosto de 1839, el gobierno francés declaró que la fotografía había sido inventada en París. Además, adquirió el procedimiento para que cualquier persona pudiera utilizarlo libremente, sin necesidad de patentes.

Lee además
Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza
Industria mendocina

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza
Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza
Relevamiento

Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza
louis daguerre, fotografìa.jpg
Louis Daguerre, inventor del daguerrotipo.

Louis Daguerre, inventor del daguerrotipo.

El Día Mundial de la Fotografía es una iniciativa del fotógrafo australiano Korske Ara, creador del proyecto World Photo Day, que comenzó en 2009 y se celebró por primera vez el 19 de agosto de 2010. Desde entonces, la fecha se conmemora subiendo las mejores fotos al sitio web oficial del Día Mundial de la Fotografía.

Louis Daguerre: el pionero de la fotografía

Louis Daguerre (Francia, 1787-1851) fue inventor del daguerrotipo y del Diorama, además de destacado pintor y diseñador de escenarios y murales. Su método, el daguerrotipo, fue el primero en la historia capaz de capturar y fijar una imagen sobre una plancha metálica.

Gracias a su aporte, la técnica fotográfica se difundió rápidamente por todo el mundo, lo que dio inicio a una carrera de investigaciones y avances tecnológicos que marcarían la evolución de la fotografía a nivel global.

Fuente: diainternacionalde

Temas
Seguí leyendo

La DGE combate el "uso desmedido" de la IA con metodologías innovadoras en las aulas

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 19 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

19 de agosto: se cumplen 80 años del nacimiento de Sandro, el Gitano

Día del Cantor Cuyano: origen e historia de este 19 de agosto

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 19 de agosto en Mendoza

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Te Puede Interesar

La DGE  busca estrategias para que los estudiantes hagan un buen uso de la IA. Imagen generada con IA
Educación

La DGE combate el "uso desmedido" de la IA con metodologías innovadoras en las aulas

Por Natalia Mantineo
Importante hallazgo en El Nihuil, San Rafael. (Foto ilustrativa).
investigación

Se encuentran restos óseos en El Nihuil

Por Cristian Pérez Barceló
Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza
Relevamiento

Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza

Por Celeste Funes