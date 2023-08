Día del Nutricionista: mitos y verdades sobre la alimentación y la relación con las redes sociales

“Creo que tenemos que hacernos cada vez más amigos/as de las redes y de todas las formas de comunicación porque eso la posibilidad para educar, explicar verdades con evidencia científica y desarticular mitos a través de información certera y confiable. Pienso que en estos tiempos, nuestro trabajo excede el espacio del consultorio para poder aclarar y dar mensajes con sustento científico. Hay muchos y muchas colegas que están haciendo su parte en las redes y en los medios, educando, y esto es importante porque estamos hablando de la salud de las personas”, agregó.

Mitos y verdades sobre la alimentación y nutrición

Es habitual ingresar a una red social y encontrar reels (videos cortos), publicaciones y fotos son recetas o testimonios de una persona- probablemente que no conocemos- relatando cómo siguiendo tal o cual dieta, perdió una determinada cantidad de peso y, por si fuera poco, siempre es en tiempo récord.

Recomendaciones y consejos hay miles en las redes tantos como tipos de dietas y recetas para perder peso rápido, el combo se completa con un bombardeo de fotos de personas- de nuevo, que probablemente no conocemos en persona ni sabemos nada de su vida- con cuerpos que coinciden con los estereotipos de hegemonía. Esto lleva a que muchas personas, implementen estos planes de alimentación sin ningún tipo de consulta, asesoramiento ni supervisión profesional.

Aquí, el licenciado Mezzatesta, también investigador del Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada (LINA) de la Universidad Juan Agustín Maza, echó luz sobre algunos mitos y verdades sobre los consejos más comunes que podemos encontrar en internet y en las redes sociales en general.

“Hay miles de mitos, en una de las materias que doy en la facultad, hablo de mitos, hay un temario desarrollado que depende de la temática. Por ejemplo, si estamos centrados en alimentación vegetariana y vegana, lo primero es hablar de la vitamina B12 que una persona que comía carnes la tiene almacenada, como en stock digamos, hasta que deja de consumirlas por un período de tiempo y a los 4, 5 años comienza a ponerse en evidencia. Se hacen investigaciones porque es una vitamina que hay que reemplazar sí o sí, debido a su importancia, el tema aquí, es cómo y de dónde y para eso, se necesita acudir a un profesional de la nutrición porque investigamos constantemente, evaluamos casos, todo para que las personas que decidan cambiar de hábitos alimenticios puedan hacerlo con la tranquilidad de que están cuidando de su salud”, expuso.

La solución para perder peso es dejar todas las harinas

“Hace tiempo, diría casi 10 años, que se empezó empezó a transmitir esto acerca de lo que llamaron ‘venenos blancos’. Entonces, partiendo desde el azúcar, las harinas refinadas, por nombrar dos ejemplos, se armó toda una campaña tipo influencer, digamos, que instaba a eliminar este tipo de alimentos”, comenzó a explicar.

Y continuó: “pero, si una persona consume de forma ordenada o prefiere elegir la harina integral, es decir, si el consumo de harina está bien planificado, no tiene por qué ser malo. El asunto es revisar qué es lo que estás consumiendo porque si la alimentación se va a basar en comer tortitas, pan planco, facturas, galletitas todos los días, bueno, obviamente habrá un exceso de consumo de este grupo de alimentos y no será saludable”.

“Doy otro ejemplo: consumir un tipo de grasa todos los días. Si una persona consume mucha manteca a diario tampoco le hará bien y hasta lo mismo ocurre cuando se come demasiada carne. No es que existe un tipo de alimento diabólico, el tema es cómo y en qué cantidad se consume, se trata de ordenar y distribuir de forma correcta y, en especial, de una manera que sea adecuada para cada persona, no es lo mismo para todas. Por eso, tenemos y nos basamos en las cuatro leyes de la nutrición que son la calidad, la cantidad, la armonía y la adecuación, esto es fundamental”, resaltó el profesional.

Desayuno intermitente para bajar de peso

“Una persona puede adoptar el ayuno intermitente por un periodo de tiempo para poder hacer un cambio metabólico, un cambio de hábito. Cuando se necesita hacer una transición de hábitos, se puede llegar a hacerlo pero, nuevamente, es una cuestión de orden, cantidad y calidad porque si no vas a consumir nada durante 18, 20 horas y luego, en 4 horas, se consume una carga de alimentos, bueno, tampoco estamos adoptando en un hábito saludable, no a nivel metabólico. Luego del cambio, hay que empezar a consumir nuevamente de forma ordenada para no tener rebotes. No es magia, no hay atajos o soluciones milagrosas, hay que alimentarse de forma equilibrada, responsable, ser ordenado y consciente, de eso se trata”, apuntó Mezzatesta.

Tomar mucha, mucha pero mucha agua

El porcentaje de agua en la composición corporal de un ser humano supera el 70% por lo que, efectivamente, tomar agua es vital. Sin embargo, la hidratación no es la misma en todas las personas y es que la cantidad de agua que deba beber por día dependerá de cada una.

“Por supuesto que no se puede prescindir de la ingesta de agua a diario, es vital y así como el consumo de agua no debe ser deficitario tampoco debe ser excesivo. Hay un consumo para cada organismo y depende la edad, por ejemplo, la contextura, de varios factores que pueden ser indicados por un profesional sin problemas”, indicó el nutricionista y docente.

“Es que consumir agua en exceso, es decir, más de la que necesita nuestro organismo también puede traer problemas: si una persona consume más agua de la necesaria, pierde sodio por la orina y puede generar complicaciones. Hay que tener cierto cuidado. Por eso siempre uno se asesora. No se trata de tomar 5 litros por día, no, porque hay un punto de consumo para cada que cada persona cuide sus órganos y pueda mantenerlos hidratados y en correcto funcionamiento sin riesgos”, cerró el experto.