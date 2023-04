Día del Animal: buscan abolir la tracción a sangre en Mendoza

“Nosotros queremos abolir la tracción a sangre, no queremos resoluciones, ni ordenanzas ni ningún parche como los que se utilizaron en algunos municipios porque no sirven: se sigue viendo explotación y maltrato animal. Aquí no estamos dando juicios de valor, ni analizando si se justifica, si está bien o mal, el sólo hecho de poner a estos animales a trabajar y en esas condiciones viola leyes que ya existen y que no las inventamos nosotros sino que estos actos están contemplados hace años en las leyes N° 2786 y en la N° 14.346 conocida como la Ley Sarmiento”, profundizó el letrado.