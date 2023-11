Desde el lunes, bioquímicos comenzarían a cobrar copago

En diálogo con Sitio Andino , el presidente de la Asociación Bioquímica de Mendoza, Gustavo Yapur, explicó que este lunes enviaron un "ultimátum" a prepagas y obras sociales . En caso de que la respuesta no sea favorable, desde el próximo lunes 13 los mendocinos comenzarán a pagar el servicio de extracción de sangre.

"No queríamos recargar a los pacientes pero después de dos meses de negociaciones no tenemos opción. El jueves vamos a tener la respuesta y el viernes vamos a comunicar cuál será el valor que van a pagar", expresó Yapur quien destacó que "si en dos meses de negociaciones no se llegó a un acuerdo", es difícil que este jueves consigan una respuesta positiva.