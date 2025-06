De tomar mates por horas a grupos en WhatsApp: cómo se transformaron las relaciones entre vecinos

Festejos de Fin de Año y ayuda en momentos cruciales: la

Algo que también se acostumbraba en los barrios era compartir las fiestas de fin de año. Erika, oriunda de Guaymallén, rememoró que un 31 de diciembre sus vecinos organizaron una cena a la canasta, cortaron la calle y "sacaron las mesas y sillas" para celebrar la llegada de un nuevo comienzo. "Nos quedábamos hasta tarde y festejábamos entre todos los vecinos", añadió.

"Para Navidad o Reyes Magos, mi abuelo le daba regalos a los nenes de toda la cuadra", Erika, vecina.

Por su parte, Emiliano, quien actualmente reside en la 5ta sección, recordó cuando uno de sus vecinos lo auxilió un Año Nuevo. "Yo vivía en el barrio Santa Ana de Guaymallén. Tenía 8 o 9 años y, cuando fui a sacar una gaseosa de la heladera, se me cayó una botella de cerveza y me explotó en la pierna", comienza.

Año nuevo 2023, brindis, fin de año.webp Muchos vecinos celebran juntos Navidad o Año Nuevo. Gentileza

En ese momento, su papá no estaba en casa y no tenían movilidad para llevarlo a un centro médico. Afortunadamente, su colindante sí tenía auto y, cuando le solicitaron ayuda, no dudó en "salir disparando". "Entre el vecino y mi mamá me llevaron al hospital; me tuvieron que poner puntos y todo. Gracias a él no pasó a mayores", completó.

El "barrio cyborg": la relación entre vecinos se mudó a WhatsApp

Son incontables los relatos de los mendocinos en los que, más de una vez, un vecino los alertó de un incendio en la zona o incluso en su propia casa. A estos se suman las veces en los que les rescataron a sus mascotas o, por qué no, que evitaron un robo.

Con el paso de los años, la llegada de la tecnología y su mayor presencia en los hogares llevó a que el vínculo entre los miembros de un barrio, complejo de residencias o de un edificio se desgastara. La llegada de la pandemia y el confinamiento obligatorio, la inseguridad en las calles y los contratos de alquileres cada vez más reducidos también son factores que tienen cierta incidencia en la ruptura de esta relación.

vecino.jpg

Ante este escenario, la comunidad física pasó a configurarse en un espacio digital. Los grupos de WhastApp ahora también son un espacio en el que los vecinos pueden alertarse sobre el ingreso de alguien ajeno al edificio, la presencia de un auto sospechoso en la zona o si algún perro escurridizo se escapó de una vivienda.

"Con mis vecinos nos avisamos cuando hubo un robo. Una de ellas tiene cámaras de seguridad y envía mensajes si ve algo raro o, si pasó algún hecho de inseguridad, nos manda imágenes", relató Valeria, de Godoy Cruz.

Ya sea que estén con mate en mano en la calle o a la distancia de un mensaje, el paso del tiempo no modificó del todo la relación entre vecinos, la cual mantiene un objetivo claro: cuidar y ayudar al otro.