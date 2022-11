¿Cuotas, convienen o no? la calculadora que saca las dudas

En tiempos de inflación quién no estuvo en las situación de no saber si le conviene comprar algo al contado o en cuotas fijas (pero con interés). La decisión no es fácil en este contexto y a veces no se cuenta con el tiempo para meditarlo. Por eso, la aparición de algunas apps o páginas que hacen las cuentas por nosotros se convierten en una "salvación". Este es el caso de "Infleta", una calculadora virtual que se convirtió en furor en el último tiempo porque de forma instantánea nos dice si conviene pagar en cuotas o no. Y, con el cyber monday se convirtió en una gran canalizadora de dudas de los consumidores.