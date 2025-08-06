Celebraciones argentinas

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en Argentina 2025?

Descubrí la fecha exacta del Día de la Madre 2025 en el calendario de efemérides argentinas y empezá a planear una jornada inolvidable.

Por Sitio Andino Sociedad

El Día de la Madre en Argentina se conmemora cada año el tercer domingo de octubre, y en 2025 caerá el domingo 19 de octubre, una jornada ideal para rendir homenaje a quienes nos dieron la vida. Además el por qué de esta efeméride y su vinculación religiosa.

Este festejo se convirtió en una de las efemérides más esperadas del calendario nacional, tanto por su carga afectiva como por su impacto comercial. En Mendoza y en muchas provincias, las escuelas, plazas y espacios culturales preparan actividades para honrar a las madres de todas las edades.

Origen religioso y evolución de la fecha

El origen del Día de la Madre en Argentina se remonta al 11 de octubre de 1931, cuando el Papa Pío XI instituyó esa fecha para honrar la Maternidad de la Virgen María. Esta decisión se inspiró en un hecho ocurrido siglos atrás, cuando el Concilio de Éfeso proclamó a María como la verdadera Madre de Cristo.

Por ese motivo, en un principio la celebración local se realizaba el domingo más cercano al 11 de octubre. Con el paso del tiempo, para facilitar la organización familiar y comercial, se fijó el tercer domingo del mes como fecha oficial, aunque puede variar mínimamente de un año a otro.

madre e hija
Expectativas para el Día de la Madre 2025

Para este 2025, el festejo coincidirá con un fin de semana largo, ya que el lunes 20 será feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esto permitirá organizar escapadas familiares o reuniones más extensas.

Las marcas locales ya comenzaron a planear campañas para captar la atención de los consumidores mendocinos, quienes suelen aprovechar esta fecha para regalar y agasajar con detalles emotivos. El sector comercial también se prepara para aprovechar esta efeméride. Se espera un fuerte movimiento de ventas en rubros como:

  • Perfumería y cosmética
  • Tecnología y electrodomésticos
  • Flores y regalos personalizados
  • Ropa y calzado
  • Servicios gastronómicos
madre y regalo
Ideas para celebrar el Día de la Madre en Mendoza

En nuestra provincia, las celebraciones suelen tener un tinte especial, ya que el clima primaveral invita a organizar almuerzos al aire libre, escapadas a la montaña o picnics en familia. Además, muchas bodegas y restaurantes ofrecen menús especiales o descuentos para madres durante todo el fin de semana.

Organizar una experiencia personalizada es una gran opción: desde regalar un desayuno a domicilio hasta invitarla a una actividad que disfrute, como una cata de vinos o un paseo cultural.

