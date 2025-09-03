Cuál es el panorama de los alquileres en la provincia de Mendoza.

El mercado inmobiliario en Argentina presenta múltiples realidades debido a contratos de alquileres firmados bajo distintas legislaciones. Desde la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, te explicamos todo lo que hay que saber en la columna periódica de Aconcagua Radio .

Entre tanto bullicio de Decreto de Necesidad y Urgencia, leyes, DNU, reformas de las leyes y DNU nuevamente, se hace complejo entender, por eso en esta explicamos cuál es la realidad en la provincia de Mendoza .

La ley fue mal concebida , nació en un momento de pandemia, cuando ya teníamos un DNU. Los contratos pasaron a ser de 36 meses, con una actualización anual. Luego se volvió a dar una prórroga del DNU que teníamos y quedaron algunos alquileres defasados. A partir de julio de 2020 se aplicó la Ley 27.551.

Por eso, hoy conviven las tres realidades: gente que celebró contratos por tres años con la Ley 27.551, gente que celebró contratos con la Ley 27.737 -que duró dos meses (del 18 de octubre de 2023 y terminó en diciembre de ese año)- y a partir de ahí nace el DNU 70/2023.

La Ley 27.551 llevó a que el inquilino no pudiera elegir porque los propietarios sacaron los alquileres que estaban en el mercado, los llevaron a la venta o a alquileres temporarios. Desde las inmobiliarias nos quedamos sin nada que ofrecer para los contratos permanentes.

Lo habíamos advertido, pero no fuimos escuchados. No solamente implicó una problemática hacia los inquilinos, hubo gente que dejó de invertir porque la rentablidad de un alquiler era de 2,8% en bruto, sin descontar gastos.

Era una ley inaplicable en Argentina.

Qué cambios hubo con la Ley 27.737, qué artículos modificó

Seguíamos con los contratos a 36 meses. Se modificaron dos artículos: se establecía la actualización cada seis meses, con un índice que no fue hecho para los alquileres porque el índice "Mi Casa Propia" fue hecho para el segundo periodo de los PROCREAR.

Hoy ese índice está en un incremento mucho mayor que el ICL.

Finalmente el DNU 70/2023 nos viene a dar un respiro a todos. A partir de la derogación de la ley se descomprime el mercado y empiezan a aparecer las viviendas al mercado locativo en forma permanente. Eso permite que hoy el inquilino pueda elegir y no quede entrampado. Y lo que no está en precio conforme a la realidad salarial no se alquila.

alquiler, alquileres, venta, casas, departamentos, inmobiliarias, alquila.jpg El panorama de los alquileres en la provincia de Mendoza Foto: Yemel Fil

¿Con qué plazos se están haciendo los contratos de alquileres en la actualidad? ¿Cuáles son los Índices y cada cuántos meses se ajustan?

El 70% de los contratos actuales son 24 meses. Y el 68% se ajustan por ICL.

El ICL quedó un poco alto en relación al IPC, por la variación del salario en blanco, debido las paritarias.

¿Qué morosidad hay en el pago de alquileres para vivienda?

Actualmente hay un 3% de morosidad e incobrabilidad. En periodo de crisis tuvimos 98% de cumplimiento. Por eso, ahora está más resentido.

Asesoramiento gratuito

A partir del convenio firmado entre la Cámara Inmobiliaria de Mendoza y Defensa del Consumidor; todos los miércoles de 15 a 18 se atienden consultas de manera gratuita. En avenida España 1721.

Escuchá la columna por Aconcagua Radio