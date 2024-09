¿Consumidores o consumidos?

No solo se trata de informarse, también de probar qué hábitos y productos nos hacen bien, a nosotros y al futuro colectivo. Así es que Valen me contó cómo después sé sostener una alimentación vegetariana unos años, probó otra forma de alimentarse. Pudo entender que no hay una única manera de alimentarse, de producir, de consumir. No hay una única forma de vivir.