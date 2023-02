Caso Lucio Dupuy: presentan dos pedidos de jury contra la jueza que intervino

Para los diputados del PRO, la jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico, Pérez Ballester, debe explicar por qué "no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio"; "no se informó, ni se citó a testigos"; "no se escuchó al menor"; "no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales"; "no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental"; ni explicó el "cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa".