Camfecting: cómo detectar que te están espiando a través de la cámara de tu celular.

Las aplicaciones maliciosas que acceden a la cámara de forma no autorizada pueden requerir una cantidad considerable de energía , lo que podría resultar en un agotamiento rápido de la batería. Si notas un consumo excesivo de batería sin una explicación clara, es importante considerar la posibilidad de un posible espionaje.

Un calentamiento inusual del dispositivo podría ser una señal de alerta . Cuando se accede a la cámara de manera no autorizada, el celular puede sobrecargarse de procesos, lo que provoca un aumento en la temperatura del dispositivo. Presta atención si tu celular se calienta de manera inusual durante su uso normal.

Luces o indicadores extraños:

Si observas que la luz indicadora de la cámara parpadea o se enciende sin motivo aparente, es una señal clara de que alguien podría estar controlando la cámara de tu celular. Los ciberdelincuentes a menudo activan la cámara de manera encubierta, lo que puede llevar a este tipo de comportamiento inesperado.

Uso inesperado de la cámara:

Si te das cuenta de que la cámara de tu celular se activa sin tu intervención, es una señal inequívoca de que podrías estar siendo espiado. La aparición repentina de la interfaz de la cámara sin que hayas realizado ninguna acción debería generar preocupación.

como-saber-si-alguien-esta-viendote-a-traves-de-la-webcam-o-la-camara-del-movil-sin-tu-permiso_5f86.webp

Medidas para proteger tu privacidad

Aunque identificar estas señales puede ser un primer paso importante para detectar un posible ataque de camfecting, es fundamental adoptar medidas preventivas para salvaguardar tu privacidad y seguridad en línea.

Mantener el software actualizado:

Actualizar regularmente tanto el sistema operativo como las aplicaciones en tu celular es esencial para mantener la seguridad. Las actualizaciones suelen incluir correcciones de seguridad que pueden prevenir vulnerabilidades explotadas por ciberdelincuentes.

Gestionar los permisos de las aplicaciones:

Revisa periódicamente los permisos otorgados a las aplicaciones en tu celular y desactiva aquellos que no necesitan acceso a la cámara u otros componentes sensibles. Limitar los permisos reduce las oportunidades para posibles ataques.

Evitar redes WiFi públicas no seguras:

Utiliza redes WiFi confiables y evita conexiones públicas no protegidas que podrían exponer tu dispositivo a amenazas de seguridad. Las redes WiFi no seguras pueden facilitar el acceso no autorizado a tu celular.

Descargar aplicaciones de fuentes confiables:

Opta por descargar aplicaciones únicamente de tiendas oficiales y evita fuentes desconocidas que podrían alojar malware o solicitar permisos indebidos. Esta precaución reduce el riesgo de instalar aplicaciones maliciosas involuntariamente.

Cubrir físicamente la cámara:

Si deseas una capa adicional de seguridad, considera el uso de estuches con tapas para la cámara que puedan protegerla cuando no esté en uso. Esta medida puede ser especialmente útil si sientes que estás siendo observado constantemente. / Infobae