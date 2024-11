"Caluyo del Desierto": alumnos de una escuela primaria de Lavalle "dieron vida" a un repelente casero

Una vez que aprendieron todo sobre las plantas, como el nombre científico y las utilidades, las bases del proyecto estaban listas para crecer mucho más: "Nuestra estrella era el ungüento de Jarilla. Una vez que hicimos el ungüento, desde el municipio de Lavalle, nos invitan a la expo Apícola. Entonces llevamos un ungüento de miel, cera y manzanilla. Ese día se hicieron conocer".

Ya se venía el verano, entonces dijimos 'vamos a hacer un repelente'. Porque está muy caro y así surgieron las bombitas de humo de Aguaribay

En una mezcla de tabaco de hormiga, que es el resto que suelen dejar alrededor del hormiguero, aserrín y hojas de Aguaribay, crearon las bombitas de humo que pronto fueron puestas a prueba dentro del curso. "Cosecharon las hojas de Aguariubay y todos los yuyitos de la zona los disecamos, después los molimos con las manos e hicimos una masa", especificó.

Del tamaño de una bolita se crearon las llamadas "Bombitas de humo", la cual funciona como un repelente natural. Pero Adriana destaca que este emprendimiento significa mucho más que algo del ambiente escolar. "Ellos saben que tenemos que estar en comunión con la naturaleza, le piden permiso a la planta. Cortan gajo, nunca arrancan de raíz. Lo mismo con la jarilla", puntualizó.

En la actualidad, el trabajo de los chicos continúa con una producción de Jarilla en un huerto. Gracias a la colaboración de los papás, aprovecharon un desmonte y varias de estas plantas que fueron desechadas, que les permitió soñar por más.

Lo que sigue en el futuro para el proyecto

A pesar de que el proyecto alcanzó gran visibilidad, a nivel departamental, Adriana adelanta que el viernes 15 de noviembre se hará una muestra grande, donde se presentarán otros productos naturales. " Se presenta toda la cosmética natural y artesanal que han hecho. Tenemos cremas de ungüento vegano y no vegano porque lo hacen con pella (grasa)", destacó la docente. Agregó que planea continuar con el emprendimiento el año que viene, con los nuevos alumnos de séptimo grado.

Como hemos recolectado muchas recetas ancestrales, todos han hecho una investigación de sus abuelos y la gente de la zona. La idea es lograr hacer una antología para que quede en la escuela

El trabajo continuo y el esfuerzo de sus estudiantes es algo que a la docente, próxima a jubilarse el año entrante, la entristecía. Por ello, nunca bajó los brazos para impulsar este proyecto que no sólo tuvo la finalidad de ayudar a la comunidad, sino también preservar la naturaleza y el pasado. "Me hace muy feliz de verdad que cuiden nuestras raíces. Yo digo que lo que no se conoce, no se ama y no se cuida. Entonces, estar en comunión y en armonía con el medio ambiente es muy importante", reflexionó.

Para finalizar, agregó: "Tengo mis raíces huarpes- También en ese proyecto los chicos lograron hacer un homenaje a la gente del campo que siempre se curó con las hierbas de alrededor y las recetas ancestrales. Así que eso es la plenitud, que ellos se puedan agarrar de ese conocimiento y después lo puedan usar cuando sean más grandes", cerró Adriana Burgos.