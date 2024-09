Atención: quiénes no tendrán clases este miércoles 11 de setiembre en Mendoza

Quiénes no tendrán clases este miércoles 11 de setiembre

En Argentina, cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro y la Maestra . Esta efeméride surge en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento , el padre de la educación, quien falleció en esta fecha pero en 1888 en Asunción, Paraguay. Por este motivo, cientos de estudiantes no tendrán clases este miércoles.

Tras el último feriado de agosto, que correspondía al 174° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, los mendocinos comenzaron a preguntarse cuánto falta para un nuevo día descanso. La respuesta no fue muy alentadora, ya que septiembre no cuenta con feriados nacionales y el próximo día libre no será hasta el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.