Apple y Facebook se enfrentan por la privacidad 

La distanciación entre Apple y Facebook se acentuó en 2018, cuando Tim Cook empezó a defender la privacidad como un derecho fundamental. En medio de la crisis de Facebook por la filtración de datos, Cook afirmó que "si un negocio se basa en el engaño a los usuarios, no merece nuestros elogios, merece una reforma". Desde entonces, la privacidad y la recolección de datos han sido temas recurrentes en las entrevistas de Cook.

Tim Cook, CEO de Apple

El enfrentamiento por la App Tracking Transparency

En abril de 2021, Apple lanzó la App Tracking Transparency, una función que permite al usuario decidir si quiere ser rastreado o no por aplicaciones de terceros. Facebook calificó la medida como una "crisis existencial", lo que generó una respuesta de Cook: "Todo lo que estamos haciendo es dar al usuario la opción de ser rastreado o no. Me ha sorprendido que haya habido un rechazo de esto hasta este punto".