Anses: quiénes pueden cobrar hasta 32 mil pesos.

En cuanto al calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente al mes de abril, los documentos finalizados en 0 y 1 cobran el 24 de abril, los finalizados en 2 y 3 el 25 de abril, los finalizados en 4 y 5 el 26 de abril, los finalizados en 6 y 7 el 27 de abril y los finalizados en 8 y 9 el 28 de abril, según publica Ámbito.

Es importante destacar que no podrán acceder al beneficio quienes no hayan realizado aportes al Fondo Nacional de Empleo, quienes perciban prestaciones previsionales (excepto pensiones directas o derivadas de carácter contributivo), sean beneficiarios de Programa Jefes de Hogar, Programas de Empleo o cualquier otra prestación no contributiva (excepto beneficiarios de Pensión Vitalicia - excombatientes del Atlántico Sur, Ley N.º 23.848), se encuentren contratados bajo la modalidad de pasantías, perciban otra retribución o ingreso por cualquier actividad desempeñada, hayan renunciado o cesado en la relación laboral de mutuo acuerdo con el empleador o los que hayan optado por el retiro voluntario. Tampoco podrán acceder quienes pertenezcan a los siguientes regímenes: Servicio Doméstico, Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, Establecimientos Privados de Enseñanza (Ley N.º 13.047) y Personal Docente de la Educación Superior de Instituciones Universitarias Privadas reguladas de conformidad con la Ley N.º 24.521