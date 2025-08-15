Efemérides

Agosto y un respiro global: por qué el 15 es el Día Mundial de la Relajación

Cada 15 de agosto, se recuerda el Día Mundial de la Relajación. Conocé el origen y el significado de la efeméride en la nota.

Agosto y un respiro global: por qué el 15 es el Día Mundial de la Relajación

Agosto y un respiro global: por qué el 15 es el Día Mundial de la Relajación

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 15 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Relajación, una fecha creada para concientizar sobre la importancia de desconectarse de la rutina y prevenir los efectos negativos del estrés en la salud. A continuación, conocé los detalles de la efeméride.

Día Mundial de la Relajación: por qué se celebra hoy, 15 de agosto

Aunque el origen exacto de esta efeméride no está del todo claro, lo cierto es que con el paso de los años se ha popularizado en todo el mundo. El objetivo principal es recordarnos que tomarnos un tiempo para relajarnos no es un lujo, sino una necesidad para el bienestar físico y mental.

Lee además
Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025
Importante

Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025
Día Provincial del Árbol: por qué se celebra hoy, 15 de agosto
Efemérides

Día Provincial del Árbol: por qué se celebra hoy, 15 de agosto
Estre respiración oficina calma relajación

Practicar la relajación ofrece múltiples beneficios: ayuda a descansar el cuerpo y, sobre todo, la mente; favorece el equilibrio emocional; y contribuye a regular funciones y procesos biológicos, mejorando así el funcionamiento general del organismo.

3 técnicas para lograr una relajación profunda

Respiración profunda

Siéntate o recuéstate cómodamente, coloca una mano sobre el estómago y otra sobre el corazón. Inhala lento hasta elevar el abdomen, retén el aire unos segundos y exhala suavemente. Este ejercicio, que puedes practicar en cualquier lugar, ayuda a calmar la mente y reducir la tensión física.

Meditación

Consiste en enfocar la atención -en la respiración, un objeto o un mantra- en un entorno silencioso y con una postura cómoda. La clave es mantener una respiración lenta y una actitud abierta, dejando pasar los pensamientos sin juzgarlos. Ayuda a manejar el estrés y a mejorar el equilibrio emocional.

Taichí

Arte marcial china convertida en ejercicio de bajo impacto apto para todas las edades. Combina movimientos lentos y continuos, posturas estables, respiración profunda y concentración, favoreciendo la relajación, la flexibilidad y la salud general.

Fuente: diainternacionalde

Temas
Seguí leyendo

Día Mundial del Reiki: origen, significado y por qué se celebra hoy, 15 de agosto

15 de agosto: historia y significado de la Asunción de la Virgen María

Se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Este 13 de agosto, es el Día Internacional de los Zurdos: cuál es su objetivo y curiosidades

Becas Progresar: qué hacer si fue rechazada, cómo reclamar y hasta cuándo hay tiempo

A 100 años del nacimiento de Carlitos Balá: lo recordamos este 13 de agosto

Vouchers Educativos: por qué pueden rechazar tu inscripción y qué hacer

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Las Más Leídas

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Por Cecilia Zabala
Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. EN VIVO
Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Por Sitio Andino Sociedad
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Por Pablo Segura