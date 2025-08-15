Agosto y un respiro global: por qué el 15 es el Día Mundial de la Relajación

Cada 15 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Relajación, una fecha creada para concientizar sobre la importancia de desconectarse de la rutina y prevenir los efectos negativos del estrés en la salud. A continuación, conocé los detalles de la efeméride.

Día Mundial de la Relajación: por qué se celebra hoy, 15 de agosto Aunque el origen exacto de esta efeméride no está del todo claro, lo cierto es que con el paso de los años se ha popularizado en todo el mundo. El objetivo principal es recordarnos que tomarnos un tiempo para relajarnos no es un lujo, sino una necesidad para el bienestar físico y mental.

Estre respiración oficina calma relajación Practicar la relajación ofrece múltiples beneficios: ayuda a descansar el cuerpo y, sobre todo, la mente; favorece el equilibrio emocional; y contribuye a regular funciones y procesos biológicos, mejorando así el funcionamiento general del organismo.

3 técnicas para lograr una relajación profunda Respiración profunda Siéntate o recuéstate cómodamente, coloca una mano sobre el estómago y otra sobre el corazón. Inhala lento hasta elevar el abdomen, retén el aire unos segundos y exhala suavemente. Este ejercicio, que puedes practicar en cualquier lugar, ayuda a calmar la mente y reducir la tensión física.

Meditación Consiste en enfocar la atención -en la respiración, un objeto o un mantra- en un entorno silencioso y con una postura cómoda. La clave es mantener una respiración lenta y una actitud abierta, dejando pasar los pensamientos sin juzgarlos. Ayuda a manejar el estrés y a mejorar el equilibrio emocional. Taichí Arte marcial china convertida en ejercicio de bajo impacto apto para todas las edades. Combina movimientos lentos y continuos, posturas estables, respiración profunda y concentración, favoreciendo la relajación, la flexibilidad y la salud general. Fuente: diainternacionalde

