14 de marzo de 2026
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Brinco

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

La edición 1345 del Brinco pone en juego un millonario pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta qué hora podés adquirir tu cartón.

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

 Por Luis Calizaya

Este domingo 15 de marzo se realizará el sorteo N.º 1345 de Brinco, con un pozo estimado de 420 millones de pesos. El concurso comenzará a las 21 y podrá verse en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 Paraná y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Brinco, correspondiente al sorteo N.º 1344 del 8 de marzo, el pozo máximo squedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

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El Brinco del 15 de marzo acumula un pozo de $420.000.000

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¿Hasta qué hora puedo jugar al Brinco de este domingo 15 de marzo?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.200. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

¿Qué es el Brinco y cómo se juega?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuándo se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo se cobran los premios del Brinco?

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (6 y 5 aciertos), que serán pagados por la Lotería de Santa Fe o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

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