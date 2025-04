A horas del paro de la CGT, jubilados fueron acompañados por una multitud en una nueva ronda

“Todos los días nos despertamos con un nuevo derecho avasallado. No tenemos remedios, los bonos son una tristeza . Los trabajadores también están incluidos ahí, porque hay despidos todos los días y los salarios no alcanzan. Todo lo están cobrando de nosotros”, expresó a SITIO ANDINO María Rosa, integrante de JubYPen.

Al igual que ella hay muchos jubilados que tienen inconvenientes para subsistir y, lo que más se escucha en cada manifestación, es la dramática tendencia de tener que elegir entre comprar alimentos o medicación.

“Muchos jubilados no pueden sostener la quita de remedios. Algunos alquilan y están pagando más del 75% de lo que les ingresa. Los que tienen familias tienen esa ayuda y apoyo extra, pero en la mayoría de los casos no es así”, expresa Cristina, otra mendocina presenta en la ronda.

Además, precisó que uno de los reclamos principales es “que se respeten los 30 años de aporte que hicimos. Y los que no lo hicieron, hay que tener en cuenta que es la patronal la que no hizo el aporte, no el jubilado”. El relevamiento de las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” también fue motivo de preocupación entre los asistentes. “Es una denigración para la persona y la persona que lo tiene que cuidar, que muchas veces no tiene apoyo psicológico”, completó.

Movilización de jubilados en Mendoza: qué se definió para la jornada de paro general

Los motivos que alimentan el paro de 24 horas son diversos y varían según el sector. Sin embargo, el denominador común es claro: una oposición a la política de ajuste que encarna la administración libertaria.

En este marco, la CGT y las CTA decidieron sumarse nuevamente a la manifestación de jubilados en Mendoza. Con las flamantes banderas, la ronda de este miércoles reunió a, aproximadamente, 2.500 personas en la plaza San Martín.

“Estamos acompañando a los jubilados en el justo reclamo por una jubilación digna para todos y, en el caso de los trabajadores activos, en contra de los despidos que ha habido a nivel nacional y provincial en el Estado y en la actividad privada, y se proyectan muchas más para el año que viene”, expresó Guillermo, quien participó de la movilización junto a una organización política de izquierda.

Asimismo, expresó que se quedó sin trabajo y está por jubilarse, por lo que mira con preocupación el cambio en sus ingresos. “Es un problema. Pasar a mantenerse con ingresos que son el 45 o 50% de los habituales como trabajador es una complicación frente a la inflación, que es mucho más del 2% que dice el gobierno, o frente al aumento de las tarifas”, completa.

Este jueves 10 de abril, tanto jubilados como sindicatos, gremios y agrupaciones sociales y estudiantiles se concentrarán en la Legislatura de Mendoza desde las 17 horas, para respaldar el paro general convocado por CGT.

