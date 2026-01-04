A 55 años de la gran inundación que azotó al Gran Mendoza

El 4 de enero de 1970 , el Gran Mendoza atravesó una de las peores catástrofes naturales de su historia. A 55 años de aquella inundación , el recuerdo permanece vigente por el impacto humano , los daños materiales millonarios y las profundas consecuencias que dejó en la planificación urbana , la gestión del riesgo y la memoria colectiva de la provincia.

El desastre se inició tras una tormenta súbita y de intensidad extraordinaria en la zona precordillerana . En apenas una hora cayeron alrededor de 105 milímetros de lluvia , un registro inusual para la región, que saturó cauces secos y zanjas naturales .

La situación se agravó con el colapso del dique del Zanjón Frías , que ya presentaba fallas estructurales . La combinación de lluvias extremas, pendientes pronunciadas, escasa vegetación y el deterioro de la obra hidráulica desató un torrente de agua y barro que avanzó con violencia sobre las áreas urbanas .

El aluvión transformó calles como la avenida San Martín , en la Cuarta Sección , en verdaderos ríos que arrastraron vehículos, muebles y electrodomésticos , dando origen al recordado apodo de “ el aluvión de las heladeras ”. También se derrumbó el Puente Olive , en Godoy Cruz , y varias estructuras viales y peatonales resultaron destruidas. Miles de viviendas quedaron dañadas o sepultadas bajo el barro.

En cuanto a las víctimas, las cifras oficiales indican alrededor de 24 muertos, aunque algunas estimaciones elevan el número a más de 30, además de cientos de heridos y damnificados. Las pérdidas económicas fueron estimadas en unos 23 millones de dólares de la época.

El aluvión se produjo en un contexto complejo para Mendoza y el país. La provincia estaba gobernada por Francisco Gabrielli, durante la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. A nivel económico, se atravesaban dificultades marcadas por la inflación, aumentos tarifarios y una fuerte crisis del sector vitivinícola. En términos urbanos, el crecimiento desordenado de la ciudad había llevado a que barrios populares se asentaran cerca de cauces aluvionales, sin obras de contención ni sistemas de alerta adecuados.

Inundación - Mendoza 1970 (1) Las zonas más afectadas fueron Ciudad y Godoy Cruz. Foto: Mendoza Antigua

Las repercusiones no tardaron en llegar. Los diarios mendocinos del 5 de enero de 1970 reflejaron la magnitud del desastre con crónicas detalladas y testimonios de los vecinos afectados. La prensa nacional también llevó el “aluvión mendocino ” a sus principales portadas, con un tono marcadamente dramático. El hecho tuvo además impacto político con la visita de Onganía, que viajó a Mendoza al día siguiente.

Desde entonces, el aluvión de 1970 se convirtió en un punto de inflexión que impulsó cambios en la planificación urbana, la ejecución de obras aluvionales y la creación de organismos orientados a la gestión del riesgo hídrico en la provincia.