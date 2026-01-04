4 de enero de 2026
A 55 años de la gran inundación que azotó al Gran Mendoza

La jornada del 4 de enero de 1970 quedó grabada en la memoria mendocina tras una catástrofe que dejó víctimas, severos daños y expuso la vulnerabilidad del sistema aluvional.

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

El 4 de enero de 1970, el Gran Mendoza atravesó una de las peores catástrofes naturales de su historia. A 55 años de aquella inundación, el recuerdo permanece vigente por el impacto humano, los daños materiales millonarios y las profundas consecuencias que dejó en la planificación urbana, la gestión del riesgo y la memoria colectiva de la provincia.

A 55 años: cómo fue la gran inundación que azotó a Mendoza

El desastre se inició tras una tormenta súbita y de intensidad extraordinaria en la zona precordillerana. En apenas una hora cayeron alrededor de 105 milímetros de lluvia, un registro inusual para la región, que saturó cauces secos y zanjas naturales.

La situación se agravó con el colapso del dique del Zanjón Frías, que ya presentaba fallas estructurales. La combinación de lluvias extremas, pendientes pronunciadas, escasa vegetación y el deterioro de la obra hidráulica desató un torrente de agua y barro que avanzó con violencia sobre las áreas urbanas.

Inundación - Mendoza 1970 (2)
El aluvión transformó calles como la avenida San Martín, en la Cuarta Sección, en verdaderos ríos que arrastraron vehículos, muebles y electrodomésticos, dando origen al recordado apodo de “el aluvión de las heladeras”. También se derrumbó el Puente Olive, en Godoy Cruz, y varias estructuras viales y peatonales resultaron destruidas. Miles de viviendas quedaron dañadas o sepultadas bajo el barro.

En cuanto a las víctimas, las cifras oficiales indican alrededor de 24 muertos, aunque algunas estimaciones elevan el número a más de 30, además de cientos de heridos y damnificados. Las pérdidas económicas fueron estimadas en unos 23 millones de dólares de la época.

El aluvión se produjo en un contexto complejo para Mendoza y el país. La provincia estaba gobernada por Francisco Gabrielli, durante la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. A nivel económico, se atravesaban dificultades marcadas por la inflación, aumentos tarifarios y una fuerte crisis del sector vitivinícola. En términos urbanos, el crecimiento desordenado de la ciudad había llevado a que barrios populares se asentaran cerca de cauces aluvionales, sin obras de contención ni sistemas de alerta adecuados.

Inundación - Mendoza 1970 (1)
Las repercusiones no tardaron en llegar. Los diarios mendocinos del 5 de enero de 1970 reflejaron la magnitud del desastre con crónicas detalladas y testimonios de los vecinos afectados. La prensa nacional también llevó el “aluvión mendocino ” a sus principales portadas, con un tono marcadamente dramático. El hecho tuvo además impacto político con la visita de Onganía, que viajó a Mendoza al día siguiente.

Desde entonces, el aluvión de 1970 se convirtió en un punto de inflexión que impulsó cambios en la planificación urbana, la ejecución de obras aluvionales y la creación de organismos orientados a la gestión del riesgo hídrico en la provincia.

