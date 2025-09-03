3 de septiembre: se cumplen 85 años del nacimiento del escritor Eduardo Galeano

Este 3 de septiembre se cumplen 85 años del nacimiento de Eduardo Galeano , destacado escritor uruguayo. Sus obras tuvieron gran influencia durante las dictaduras de los años 70, abordando historia, política y sociedad. A continuación, repasamos los detalles más importantes de su vida.

Nacido un 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, Eduardo Germán María Hughes Galeano comenzó su carrera profesional como editor periodístico en la revista Marcha. Tras el golpe de Estado de 1973 en su país, se vio obligado a exiliarse temporalmente en Argentina , donde publicó su obra más emblemática: Las venas abiertas de América Latina .

Aunque su trabajo buscaba explorar las raíces de la realidad latinoamericana, sus palabras incisivas chocaron con las dictaduras que se imponían en la región , lo que provocó que sus textos fueran censurados en Chile, así como en su querido Uruguay y en Argentina.

En 1976 tuvo que abandonar nuevamente Argentina y trasladarse a España , al estar incluido en la lista de condenados por el escuadrón de la muerte de Videla. Durante su estancia europea, escribió la reconocida trilogía Memoria del fuego .

En 1985 regresó a Montevideo, junto a otros escritores como Mario Benedetti y periodistas, para fundar el semanario Brecha. A partir de entonces, recibió numerosos reconocimientos de organizaciones sociales y países latinoamericanos, tanto por su obra como por su trayectoria personal.

A pesar de superar una operación en 2007 para tratar un cáncer de pulmón, el 13 de abril de 2015 falleció en su ciudad natal, luego de una semana de internación, dejando un legado imborrable en la literatura y la conciencia social latinoamericana.

